Путин поручил в кратчайшие сроки помочь пострадавшим от паводков

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

ИРКУТСК, 15 мая — РИА Новости. Помощь россиянам, жилье которых пострадало в результате паводков, должна быть оказана в самые короткие сроки; региональные власти также должны провести детальную оценку причиненного ущерба инфраструктуре, жилым и социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению, сказал президент России Владимир Путин.

"Теперь что касается паводков. Он затронул территорию Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-западного федеральных округов. Подтоплены жилые дома, социальные объекты, транспортная инфраструктура. Наиболее пострадала Тюменская область", — сказал Путин.

"Просил бы сообщить как организована эвакуация людей, размещение пострадавших граждан", — обратился Путин к участникам совещания.

Путин также попросил доложить что делается для защиты объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

"В целом, механизм действий в подобных чрезвычайных ситуациях у нас отработан, соответствующая нормативная база есть, она принята. Прошу вас в самые короткие сроки оказать гражданам, у которых пострадало жилье и имущество, всю предусмотренную законом помощь, а также провести детальную оценку причиненного ущерба инфраструктуре, жилым и социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению", — сказал президент.

"И в заключение хочу еще раз подчеркнуть, что в регионах, пострадавших от паводков и пожаров, важно максимально провести весь объем восстановительных работ. Рассчитываю, что федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты в решении этой задачи будут действовать предельно четко и скоординированно, с полным пониманием своей ответственности", — сказал Путин.