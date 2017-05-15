Путин поручил в кратчайшие сроки помочь пострадавшим от паводков

18:2115.05.2017
(обновлено: 18:34 15.05.2017)
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ИРКУТСК, 15 мая — РИА Новости. Помощь россиянам, жилье которых пострадало в результате паводков, должна быть оказана в самые короткие сроки; региональные власти также должны провести детальную оценку причиненного ущерба инфраструктуре, жилым и социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению, сказал президент России Владимир Путин.
"Теперь что касается паводков. Он затронул территорию Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-западного федеральных округов. Подтоплены жилые дома, социальные объекты, транспортная инфраструктура. Наиболее пострадала Тюменская область", — сказал Путин.
"Просил бы сообщить как организована эвакуация людей, размещение пострадавших граждан", — обратился Путин к участникам совещания.
Путин также попросил доложить что делается для защиты объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.
"В целом, механизм действий в подобных чрезвычайных ситуациях у нас отработан, соответствующая нормативная база есть, она принята. Прошу вас в самые короткие сроки оказать гражданам, у которых пострадало жилье и имущество, всю предусмотренную законом помощь, а также провести детальную оценку причиненного ущерба инфраструктуре, жилым и социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению", — сказал президент.
"И в заключение хочу еще раз подчеркнуть, что в регионах, пострадавших от паводков и пожаров, важно максимально провести весь объем восстановительных работ. Рассчитываю, что федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты в решении этой задачи будут действовать предельно четко и скоординированно, с полным пониманием своей ответственности", — сказал Путин.
Ишимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
На утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.
В результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.
В Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.
В результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
После того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкС подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
Еще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.
Глава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
В связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.
В микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.
Для жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.
Дорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.