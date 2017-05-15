Пилотless. Какие автомобили первыми взлетят в небо

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Японский концерн Toyota заявил о создании летающего автомобиля. Дедлайн — январь 2019 года, первая публичная демонстрация запланирована на Играх 2020 года, где машина подлетит к олимпийскому огню и зажжет его. Однако проект не принадлежит Toyota, к нему компания присоединилась только сейчас, а до этого она разрабатывала собственный аэромобиль. С чем связано такое решение автогиганта и почему более чем полувековая идея о персональном летающем транспорте пока так и останется в мечтах фантастов?

На птичьих правах

В 1940-х годах создатели первых летающих автомобилей руководствовались едиными принципами: они хотели запустить в небо машину или, наоборот, заставить самолет ездить по дорогам общего пользования.

С технической точки зрения создание транспортного средства подобного рода давно не является трудностью, но словацкая компания с говорящим названием AeroMobil вот уже 25 лет не может выпустить серийный вариант. Согласно последним сообщениям, в продаже аэромобиль из Словакии появится в 2020 году. Двухместная летающая модель идеально вписывается в понятие современного автомобиля: дальность полета на полном 90-литровом баке бензина — 750 километров, максимальная скорость в воздухе — 260 км/ч, на земле — 160 км/ч. Даже стоимость в полмиллиона евро для некоторых не является преградой, но необходимость пилотирования AeroMobil человеком вот уже полвека не дает таким моделям массово взлететь в воздух.

Голландская компания PAL-V продвинулась еще дальше и уже открыла предварительные заказы на серийный пилотируемый автомобиль Liberty ценой в полмиллиона евро. Но для взлета этому гибриду автомобиля и вертолета нужен разбег минимум в 90 метров и кто-нибудь за штурвалом. Именно пилот, которому необходима лицензия, стал основной преградой для распространения подобных летающих машин. Кроме того, ни в одной стране мира еще толком не проработано законодательство, по которому машины смогут летать не на птичьих правах.

История проекта Toyota шла тем же путем. В июне 2014-го концерн подал в патентное ведомство США заявку на регистрацию транспортного средства с пропеллером сзади. Механизм его действия в точности повторял идеи XX века: складывающиеся крылья, колеса для передвижения по дорогам и человек за рулем, который управляет всеми процессами. Еще раньше автогигант прорабатывал идею создания летающего транспортного средства на воздушной подушке. Но внезапно компания резко сменила курс, а точнее — решила спонсировать идею сторонних разработчиков.

Потому что мы не пилоты

История последнего летающего автомобиля Toyota началась с закрытия школы в японской провинции Айти, здание которой администрация города предложила использовать в качестве гаража. Молодой автомобильный инженер из Токио Тсубаса Накамура и его друзья привезли туда оборудование, компьютеры, станки и начали экспериментировать. В 2012 году собралась команда энтузиастов Cartivator, которая во главе с Накамурой выиграла местный конкурс Korearata, что в переводе означает "Инновация". Через два года друзья приступили к созданию летающего автомобиля SkyDrive.

Первые испытания SkyDrive были похожи на любительские запуски квадрокоптера, управление которым осуществлялось при помощи смартфона. Картонная коробка с четырьмя пропеллерами неуклюже взмывала вверх, а отдельный модуль с колесами катался по помещению, словно сломанная детская игрушка. В конце 2014 года энтузиасты из Cartivator выиграли престижную премию конкурса Tokyo Startup Gateway, и проектом заинтересовались инженеры Toyota. Причем свои услуги японские автомобильные конструкторы оказывали совершенно бесплатно, и только потом Toyota взяла Cartivator под свое могучее крыло и выделила 375 тысяч долларов США на развитие проекта.

Интерес Toyota к проекту SkyDrive оказался неслучайным: мир начал готовиться к появлению беспилотных автомобилей, а беспилотные летающие аппараты (дроны) — использоваться как частными лицами, так и активно применяться вооруженными силами технологически продвинутых стран. Принцип квадрокоптера идеально подходит для полетов без участия человека: взлет и посадка осуществляются вертикально, оборудование винтами требует меньше свободной площади для приземления, скорость полета можно снизить вплоть до полного зависания в воздухе, а в экстренной ситуации — сесть почти на любую твердую поверхность.

"Квадрошеринг"

На прошедшем в марте 2017 года автосалоне в Женеве компания Airbus и кузовное ателье Italdesign показали прототип электрического беспилотника для перевозки пассажиров Pop.Up. Карбоновая капсула вмещает двух человек и чем-то напоминает компактный автомобиль Smart. Для движения по дорогам она использует колесный модуль, а отдельный узел для полетов оснащен восемью пропеллерами. Передвижение на Pop.Up похоже на вызов такси, причем каждый модуль прибывает к клиенту отдельно в зависимости от загруженности дорог. Неиспользуемая часть самостоятельно отправляется на пункт зарядки. Максимальная скорость движения по земле и по воздуху составляет 100 км/ч.

Схожий проект на базе технологии квадрокоптера создала российская компания Hoversurf. Летающий мотоцикл Scorpion-3 может управляться автоматически, а может пилотироваться человеком. Возможность ручного управления придется по вкусу спецслужбам, поэтому Hoversurf уже показали версию S-3 для использования полицией Дубая.

© Hoversurf Летающий мотоцикл Scorpion-3 , созданный для полиции Дубая © Hoversurf Летающий мотоцикл Scorpion-3 , созданный для полиции Дубая

Представления человечества о летающем автомобиле меняются на глазах. Машины с крыльями и штурвалом остаются в прошлом, а на смену им приходит смесь каршеринга, автопилота и квадрокоптера. В июле 2017 года китайская компания Ehang, занимающаяся разработкой дронов, намерена запустить в коммерческую эксплуатацию беспилотный квадрокоптер Ehang 184. Со скоростью 60 км/ч эта модель будет доставлять одного пассажира на короткие и средние расстояния на высоте до одного километра. Вот только колес у этого аэромобиля уже нет — для новой концепции они, в принципе, ни к чему.