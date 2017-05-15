Гулявшего по Владивостоку тигра Владика выпустили в нацпарке "Бикин"

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Амурского тигра Владика, которого в прошлом году отловили после его прогулок по Владивостоку, выпустили в нацпарке "Бикин" в Приморье, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Тигра заметили во Владивостоке в конце октября 2016. По мнению специалистов, хищник мог оказаться тем же зверем, который в начале октября был замечен в Артеме. Тигра поймали через два дня поисков в районе бухты Шамора и поместили для обследования в центр реабилитации в Алексеевке. Имя хищнику выбирали с помощью голосования. В воскресенье Владика поместили в клетку, после чего на автомобиле доставили в Хабаровский край, чтобы оттуда вертолетом отвезти его в приморский "Бикин".

Отмечается, что клетку с тигром погрузили на вертолет в присутствии министра природных ресурсов РФ Сергея Донского.

"Учитывая прошлое Владика, его тягу к городам, мы решили отвезти его в наиболее отдаленный район дикой тайги с высокой численностью копытных животных. Я надеюсь, что он останется на месте, не будет долго перемещаться, и усилит группировку тигров на территории национального парке "Бикин", — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По словам директора ПРОО "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко, тигр находится в отличной физической форме, весит 125 килограммов, хорошо охотится на копытных животных и сторонится людей.

Как отметил директор "Бикина" Алексей Кудрявцев, участок, на котором выпустили тигра, не является территорией других самцов тигра или крупных хищников, но при этом обладает хорошей плотностью копытных и удален от населенных пунктов.

"Мы уверены, что Владик приживется на территории парка и пополнит уже существующую здесь группу тигров", — сказал Кудрявцев.