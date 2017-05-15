Гулявшего по Владивостоку тигра Владика выпустили в нацпарке "Бикин"

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Амурского тигра Владика, которого в прошлом году отловили после его прогулок по Владивостоку, выпустили в нацпарке "Бикин" в Приморье, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".
Отмечается, что клетку с тигром погрузили на вертолет в присутствии министра природных ресурсов РФ Сергея Донского.
"Учитывая прошлое Владика, его тягу к городам, мы решили отвезти его в наиболее отдаленный район дикой тайги с высокой численностью копытных животных. Я надеюсь, что он останется на месте, не будет долго перемещаться, и усилит группировку тигров на территории национального парке "Бикин", — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Как отметил директор "Бикина" Алексей Кудрявцев, участок, на котором выпустили тигра, не является территорией других самцов тигра или крупных хищников, но при этом обладает хорошей плотностью копытных и удален от населенных пунктов.
"Мы уверены, что Владик приживется на территории парка и пополнит уже существующую здесь группу тигров", — сказал Кудрявцев.