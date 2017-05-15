На станции Аячи Забайкальской ЖД завершились восстановительные работы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая — РИА Новости. Восстановительные работы полностью завершены на станции Аячи Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), где в воскресенье вечером сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

"В понедельник в 09.51 (3.51 мск) на станции Аячи завершены работы по устранению последствий схода восьми вагонов грузового поезда", — сообщили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий к месту были направлены восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович и Могоча, на место выезжало руководство Забайкальской железной дороги, в ОАО "РЖД" был создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.

Как сообщалось, пострадавших при сходе вагонов нет, как и угрозы экологической безопасности.

По информации ГУ МЧС по Амурской области, сход вагонов не ограничил движения поездов, было повреждено около 70 метров железнодорожного полотна, линии контактной сети повреждены не были.