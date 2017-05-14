Отключение горячей воды в Москве перенесли на неопределенный срок

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отключение горячей воды в Москве перенесли на неопределенный срок из-за холодной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК).

Ранее сообщалось, что горячую воду в Москве из-за холодной погоды начнут отключать не с 10, а с 15 мая.

"Начало профилактических отключений горячей воды, ранее уже перенесенное с 10 на 15 мая, откладывается на более поздний срок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что точная дата начала отключений будет сообщена дополнительно.