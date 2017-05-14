В Москве прошел митинг по реновации

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Митинг, посвященный программе реновации устаревшего жилого фонда, прошел в Москве на проспекте Сахарова. Как сообщил столичный главк МВД, акция прошла без нарушений, в ней приняли участие около 8 тысяч человек.

Сразу по окончании митинга мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти внимательно рассмотрят прозвучавшие заявления.

"Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", — написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Накануне жители восточного, юго-восточного, северо-восточного и северного округов Москвы провели митинг с требованием включить их дома в предварительный перечень для голосования в рамках формирующегося проекта программы реновации.

Опасения митингующих

Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции высказывали опасения, что в рамках реновации будут нарушены их права, например, что их лишат права выбора. Также звучало беспокойство, что в программу могут быть внесены добротные дома, чье техническое состояние позволяет им служить еще много лет. Кроме того, некоторых тревожило, что Москва в рамках реновации может быть застроена 25-этажными домами и столица в целом станет некомфортным городом.

При этом некоторые участники высказывали недовольство тем, что в предварительный перечень для голосования не попали дома, которые действительно требуют расселения. В частности, муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас посетовал, что в его районе есть дома, которые необходимо было снести еще несколько лет назад.

Организаторы митинга подчеркнули, что мероприятие не носит политический характер. "Наш митинг — общегражданский", — заявила, в частности, депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Тем не менее, политические лозунги все же звучали.

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нескольких инцидентов. В частности, полицейские увели двух женщин, высказывавших резкое несогласие с выступающими. Несколько мужчин в толпе выкрикивали оскорбления в адрес спикеров. В конце митинга к сцене попытался пройти с женой и ребенком Алексей Навальный, которого не было в списке выступающих, но полицейские вывели его за пределы мероприятия.

В конце акции организаторы озвучили резолюцию, которую предполагается передать в правительство Москвы. В частности, в ней требуется отклонить готовящийся законопроект и продолжить публичный диалог с гражданским обществом.

Программа реновации

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей, полученное при предварительном опросе.

В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. Голосование собственников и нанимателей квартир по социальному найму о включении их домов в программу начнется 15 мая и продлится до 15 июня 2017 года.

Дополнительные гарантии для жителей сносимых домов

Мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, который содержит 12 дополнительных гарантий для жильцов домов, попавших в программу реновации.

В проекте гарантируется, что пятиэтажки могут участвовать в программе реновации только по решению собственников и нанимателей квартир — две трети из них должны проголосовать положительно. Кроме того, отказаться от участия в программе собственники и наниматели квартир могут на любой ее стадии, для чего необходимо провести общее собрание.

В документе прописано, что жителям сносимых пятиэтажек предоставляются равнозначные новые квартиры в новостройках: с не меньшим количеством комнат, не меньшей жилой и большей общей площадью, чем в старых. При этом новое жилье предоставляется бесплатно и в собственность. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать – получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный найм.

Также в законопроекте зафиксировано, что квартиры предоставляются в том же районе, это касается и районов Центрального административного округа. Исключение составляют Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административный округа.

Еще одним пунктом оговаривается улучшенная отделка ("комфорт-класс"), таким образом, в новое жилье можно будет въехать сразу, без необходимости ремонта или отделки.

Очередники по программе реновации вне очереди получат новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилплощади и в зависимости от состава семьи.

В число дополнительных гарантий авторы законопроекта также включили комфортную городскую среду и качественные дома, помощь в переезде, полноценное возмещение собственникам нежилых помещений. Кроме того, если москвича не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию.