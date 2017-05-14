На юге Москвы концентрация сероводорода превысила допустимую норму в 17 раз

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В столичном районе Орехово-Борисово Южное зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Как следует из данных ГПБУ "Мосэкомониторинг", в 4 утра концентрация была превышена в 10 раз, через час – в 17 раз, а к 6 утра – в 13 раз.

© Фото : Мосэкомониторинг Превышение ПДК сероводорода на юге Москве © Фото : Мосэкомониторинг Превышение ПДК сероводорода на юге Москве

Помимо этого уровень сероводорода был превышен в Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском и Царицыно.

В начале года в районе Марьино было зафиксировано 28-кратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ было возбуждено уголовное дело.