В Калининграде назвали сроки окончания реконструкции аэропорта Храброво

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Реконструкция калининградского аэропорта Храброво завершится к концу марта 2018 года, сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы сейчас в июне уже открываем новый, реконструированный терминал, к концу марта следующего года закончим полностью реконструкцию аэропорта", — заявил Алиханов.

"Летом заработают новые направления — это Архангельск, Калуга, Мурманск. Потом авиакомпания LOT польская, в 2012 году они прервали, вот сейчас начинают снова полеты в Варшаву. В Витебск у нас сейчас будет рейс. Чартерная программа на лето вся сверстана", — добавил Алиханов.

Работы по реконструкции в калининградском аэропорту Храброво ведутся с 2013 года по двум направлениям: реконструкция аэродромных объектов и аэровокзального комплекса. В июле-ноябре 2016 года произошла смена акционеров аэропорта. Новым владельцем аэровокзального комплекса стал холдинг "Новапорт" Романа Троценко. Подрядчик прежний — компания "Еврогрупп". Ожидается, что все работы должны быть завершены к чемпионату мира по футболу 2018 года, в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня.

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