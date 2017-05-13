В ПАРНАС прокомментировали публикацию "переписки" партии с Ходорковским

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин заявил, что исключает достоверность обнародованной переписки партии с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, якобы изъятой из его взломанной почты.

Ранее в сети появилась информация, что хакеры взломали почту Мерзликина, изъяв из нее переговоры партии с Ходорковским. Малоизвестный ресурс Infotrader.buzz, который называет лучшими инструментами для своих целей "инсайды, "сливы" и расследования", сообщил, что переписка началась в апреле 2015 года, когда Ходорковский якобы написал письмо председателю ПАРНАС Михаилу Касьянову и пообещал деньги и публичную поддержку, а взамен попросил предоставить в партии власть для своего человека – Владимира Кара-Мурзы.

"Я исключаю, что эта переписка достоверная какая-то информация", — сказал Мерзликин РИА Новости, отметив, что данная переписка, не что иное, как фейк.