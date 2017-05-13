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Общество

Собянин внес в Мосгордуму проект о допгарантиях жильцам сносимых пятиэтажек

18:1413.05.2017
(обновлено: 18:24 13.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу Шмитовский проезд в МосквеПятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу Шмитовский проезд в Москве
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, который содержит 12 дополнительных гарантий для жильцов домов, попавший в программу реновации. Проект опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы в субботу.

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу улица Антонова-Овсеенко в Москве
© РИА Новости . Владимир Песня
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Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается Государственной думой.

Согласно проекту, участие в реновации может быть только по решению собственников и нанимателей квартир.

В программу реновации могут включаться только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу.

Решение принимается 2/3 собственников и нанимателей. Вторая дополнительная гарантия — отказ от участия в программе реновации в любое время.

© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации
© РИА Новости . Максим Блинов
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Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации

На любой стадии формирования и реализации программы реновации собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы.

Третья дополнительная гарантия — равнозначная новая квартира. Жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках.

Равнозначная квартира — жилплощадь, в которой количество комнат не менее чем в старой квартире в пятиэтажках, жилая площадь — не менее жилой площади в старой квартире, а общая площадь — больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная и туалет).

© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПятиэтажные жилые дома в районе Мневники в Москве, включенные в программу реновации
© РИА Новости . Максим Блинов
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Пятиэтажные жилые дома в районе Мневники в Москве, включенные в программу реновации

Следующая дополнительная гарантия — новая квартира предоставляется бесплатно и в собственность.

Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать – получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный найм. Пятая дополнительная гарантия — закон предоставляет жителям сносимых пятиэтажек равнозначные квартиры в том же районе, включая районы Центрального административного округа. Исключение составляет Зеленоград и Троицкий и Новомосковский административный округа.

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Шестая гарантия — отделка "комфорт-класса". Равнозначные квартиры предоставляются с улучшенной отделкой ("комфорт-класс") и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ.

Седьмая гарантия — внеочередное улучшение жилищных условий очередников. В рамках программы реновации очередникам будут предоставлены внеочереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади и в зависимости от состава семьи.

Кроме того, среди других дополнительных гарантий – комфортная городская среда и качественные дома, помощь в переезде, полноценное возмещение собственникам нежилых помещений. Кроме того, если москвича не устраивает равнозначная квартира, то можно получить равноценную квартиру или денежную компенсацию.

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