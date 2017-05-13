Чичерина получила паспорт ЛНР

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Российской певице Юлии Чичериной на открытии мотосезона в Луганске вручили паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Это очередной исторический факт, что сегодня известные люди Российской Федерации, которые изъявляют желание стать гражданами молодой республики (ЛНР, — ред.). Я думаю, что любая республика, которая только становится на ноги, должна гордиться, что лучшие граждане других республик желают стать нашими гражданами", — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов журналистам.
"Проявила инициативу и обратилась ко мне Юлия (Чичерина, — ред.), моя подруга, и прописана теперь она у нас в мотоцентре "Ночные волки. Донбасс", — рассказал журналистам президент отделения "Донбасс" международного мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов "Прокурор".