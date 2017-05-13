Глава СПЧ посоветовал не реагировать на карикатуры Charlie Hebdo

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя опубликованные Charlie Hebdo карикатуры о преследовании представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, отметил, что самая правильная реакция на подобные карикатуры — отсутствие реакции.

"На любую карикатуру нужно реагировать, понимая, что это карикатура. Самая правильная реакция на подобные карикатуры — отсутствие реакции", — сказал Федотов РИА Новости.

"Тем более, если говорить серьезно о теме преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, то глава Чеченской республики в беседе со мной ясно дал понять, что готов всячески способствовать тщательному расследованию всех сообщений о якобы имевших место преступлениях. Соответствующие поручения им были даны, насколько я знаю. А карикатура всегда рассчитана на то, чтобы вызвать у зрителя улыбку, поэтому я бы ограничился просто улыбкой", — добавил собеседник агентства.

В минувшую среду глава СПЧ посетил Чечню. Главной целью визита стало участие в открытии передвижной выставки, посвященной сооружению мемориала жертв политических репрессий "Стена скорби", который планируется открыть в Москве осенью нынешнего года. Кадыров принял участие в открытии выставки в Грозном и встретился с главой СПЧ. Как сообщал Федотов по итогам встречи, собеседники затронули широкий круг вопросов, в том числе и тему, которая была поднята в публикациях "Новой газеты".