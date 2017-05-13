Гранитные рабатки появились вокруг лип в Газетном и Никитском переулках

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Деревянные рабатки заменили на гранитные вокруг деревьев, не причиняя вреда корневой системе. Они помогут избежать размывания грунта во время сильных дождей. Работы проводились накануне возле Центрального телеграфа — на участках Тверской улицы (Газетный и Никитский переулки). Сообщает сайт mos.ru.

В этом году липы украсят Якиманскую и Краснопресненскую набережные, улицу Петровку, а также участки Кремлевского, Бульварного и Садового кольца. Всего в этом году планируется благоустроить более 80 городских территорий — улиц, бульваров, набережных и площадей.