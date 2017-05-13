"Мы адекватные люди!": ученый, депутат и ведьма спорят о легализации магии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. Законопроект о легализации экстрасенсов, подготовленный депутатом Ленинградской области Владимиром Петровым, могут внести в Госдуму. Необходимость принятия странного закона с автором инициативы в минувшую пятницу обсудили сами маги, священнослужитель и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Подробнее – в материале РИА Новости.

Без Милонова

В маленьком пресс-центре "Национальной службы новостей" на северо-западе Москвы почти аншлаг. Половину зала занимает аппаратура телевизионщиков – приехали даже журналисты из Польши. Камеры направлены на необычную коллегию экспертов: за одним столом сидят депутат Владимир Петров, финалист шоу "Битва Экстрасенсов" Зираддин Рзаев, ясновидящая Алена Орлова, протоирей Всеволод Чаплин и член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Александр Панчин.

Встреча посвящена инициативе Петрова узаконить экстрасенсорную деятельность в России. Законопроект, который находится на рассмотрении в заксобрании Ленобласти, предполагает создание особого реестра колдунов и специальные сертификаты на применение сверхъестественных сил. В случае, если его примут, инициативу в Госдуме должен будет представить Виталий Милонов.

Депутата ожидали в пресс-центре как особого гостя, но в последнем интервью РИА Новости он призвал отправить всех колдунов "на шаверму", и на само обсуждение не пришел. Расклад сил за столом остается таким: двое – Петров и Орлова – "за" легализацию магии, трое против, – почти инь-ян.

Фейс-контроль для магов

Дискуссию начинает депутат Петров. По его словам, в стране уже есть законы, которые регламентируют "оккультно-магическую деятельность": "В классификаторе Росстата определены такие профессии, как астрология или медиумизм. Недавно приняты поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан", где дается определение народным целителям и прописывается необходимость выдачи им специального разрешение на их деятельность. Соответственно, нужен закон, который отделил бы экстрасенсов, магов, спиритов, астрологов от тех же самых целителей".

Ведущий конференции задает животрепещущий вопрос: "Закон как-то прописывает, как определить, кто на самом деле имеет способности, а кто нет?".

Депутат Петров не смущается и отвечает, что "сейчас попробует найти в планшете". Но на полпути прекращает поиски текста и переходит к экспромту: "В законопроекте прописаны понятия магии и экстрасенсорики как та деятельность, которая не может быть определена никем, кроме как самим специалистом. Это невозможность определения неопределимого, которая передана на внутреннее самоопределение самих участников рынка".

Политик извиняется за тавтологию и продолжает:

"Разрешения будут выдавать субъекты Российской федерации. Согласитесь, довольно сложно представить, что Собянин, Полтавченко или Кадыров будут подписывать документы на плохо знакомых магов и экстрасенсов".

Бермудский треугольник

Слово предоставляют Зираддину Рзаеву, финалисту шоу "Битва Экстрасенсов". Он меняет позиционирование и представляется клиническим психологом, работающим "по лицензии Минздрава".

"Закон должен сначала подтвердить, что экстрасенсорика существует. Я этого не отрицаю, но я против легализации экстрасенсов. В мире есть Нострадамус, Ванга, та же Жанна Д'Арк, сибирский целитель Распутин. Как можно доказать, что они предсказывали и лечили?".

Член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Александр Панчин выглядит озадаченным. Экстрасенс продолжает.

"В иудаизме, христианстве, исламе есть ангелы и демоны. Их с точки зрения науки доказать невозможно, но мы же не говорим, что это лженаука. Наука вообще многие вещи не может объяснить. Пирамиды, Бермудский треугольник… Даже обычный вирус герпеса, который у каждого находится в крови, наука не может вылечить и объяснить, мы о чем говорим?".

Ученый Панчин улыбается, депутат Петров зачем-то смотрит под стол, а ярко очерченные глаза коллеги Рзаева Алены Орловой выражают удивление резкой сменой риторики. Но слово, наконец, предоставляют и ей.

Поставить на учет

Пышноволосая колдунья также сразу представляется клиническим психологом – "закончила институт психологии еще в прошлом веке". По ее словам, тема легализации магов – болезненная, ведь эзотерика – "это то, в чем мы живем: то сверхъестественное, которое создается при приложении сил человека и стихий". Но доказать магию наукой невозможно – "человечество слишком мизерно в данности разума".

Протоиерей Чаплин начинает сосредоточенно записывать за клиническим психологом. Ученый Панчин окидывает присутствующих взглядом и хватается за стакан с водой. Орлова переходит к главной мысли выступления, доводя его драматизм до накала.

"Магия стала популярной темой не только для телевидения, но и бизнеса. Некоторые программы создали шизофренизацию всей страны, люди стали думать, что возможно все, несмотря на то, что технический прогресс шагнул немыслимо и мы фактически живем в интернетной матрице. Нужно создать некий реестр людей, которые себя считают экстрасенсами, чтобы иметь их на учете. Если все запретить, сложно предсказать, какую психиатрию это повлечет за собой в обществе".

"Отец Всеволод, признает ли когда-нибудь церковь деятельность экстрасенсов?", – обращается ведущий к протоиерею Чаплину.

Тот неспешно отвечает: "Очень хороший лозунг сейчас прозвучал – "шизофренизация" всей страны. Он успешно реализуется. Как можно легализовать то, чего нет? Деятельность, которая связана с обещаниями жизненного успеха в обмен на деньги или контакт с какими-то непонятными духовными силами, в лучшем случае, обман, в худшем случае – связь с силами зла, врагом рода человеческого – дьявола".

Орлова восклицает: "Ну почему же зла!" и растерянно разводит руками, как бы приглашая зрителей присоединиться к выражению несогласия. Чаплин не обращает на это внимания и переходит к веским аргументам: "Можно увидеть, как закончили те представители власти, которые обращались к этим нетрадиционным целителям, и сами эти целители. Та же Джуна. Это предупреждение всем нам".

Экстрасенсы Орлова и Рзаев перешептываются. Когда ведущий обращается к сотруднику РАН Панчину, атмосфера немного разряжается, лица экспертов принимают заинтересованное выражение.

Когнитивные искажения

Ученый начинает с лирического отступления: "В 1979 году университет Вашингтона в Сент-Луисе получил грант на создание лаборатории по изучению людей, утверждающих, что они обладают паранормальными способностями. Среди двухсот заявителей были двое самых удачных. Они демонстрировали телекинез, видение предметов насквозь. На изучение потратили два года и полмиллиона долларов. Потом организовали пресс-конференцию, и кто-то из журналистов спросил: "Как вы это делаете?". Они честно ответили: "Мы жульничаем". Они были профессиональными иллюзионистами".

Чаплин согласно кивает.

"Люди, которые заявляют, что они экстрасенсы, либо мошенники, либо искренне заблуждаются. Причина в распространенной ошибке когнитивного искажения: нам свойственно думать, что после – значит, вследствие".

Журналисты спрашивают о том, как все-таки лицензирующие органы будут определять экстрасенсорные способности. Депутат Петров риторически замечает:

"Как можно измерить неизмеримое, кроме как теми людьми, которые верят, что это можно сделать?".

Экстрасенс Рзаев отвечает еще более образно: "Есть разные факультеты, но факультета поэзии не существует. Мы знаем, что быть Пушкиным либо дано, либо нет. Так же и магия. Когда экстрасенс предсказывает будущее, это самое реальное доказательство. А наука не может объяснить, как лечить онкологию".

Представитель науки Панчин не выдерживает: "Можно я прокомментирую онкологию?". Между противниками легализации экстрасенсов намечается раскол.

Муравейник в лесу

Ситуацию спасает журналист, обратившийся к Орловой: "Как быть, когда один колдун наводит порчу, другой говорит, что не может снять и отправляет к третьему?". Лицо экстрасенса полно гнева.

"Я услышала очень примитивный вопрос. Это все от серости и неразвитости. Эзотерика – огромное поле для развития личности. А товарищ говорит про какие-то порчи".

Журналист отвечает, что информация о снятии порчи представлена на сайте самой ведьмы. Та распаляется еще больше:

"Этот сайт – это клон. У меня нет такой рекламы. Я не состою в Instagram. Я лидер той развитой молодежи, которая учится в медицинских вузах, среди них много верующих. И никакого дьявола здесь нет. Здесь есть понятие энергетики. Это неправда. Мы все адекватные люди".

Ученый Панчин смеется, Орлова тут же ставит ему диагноз "ВСД (вегетососудистая дистония – прим.ред.)" и продолжает: " Уже давно доказано, что человек – это не мясо и кости при паспорте, это энергетическая составляющая. На нее и идет влияние! Дайте нам возможность создать свой муравейник в лесу. Мы отбракуем людей, которые не являются экстрасенсами, они получат отторжение".

Чаплин воодушевляется: "Нужен реестр клоунов". Но тут же протоиерей сообщает, что критически оценивает возможность создания профсоюза экстрасенсов, потому что "немного знает этот мир" и "это все равно вне правового и нравственного поля".

Его ремарка становится последней. Эксперты остаются при своем и покидают стол, чтобы ответить журналистам более предметно уже лично.

Простой способ

Больше всего вопросов возникает к эффектной Орловой – она уходит из зала последней. Колдунья рассказывает, что депутаты часто обращаются к ней за помощью, что не знает критериев, по которым можно отличить хорошего экстрасенса от плохого, потому что "будущее вариативно: да-нет, плюс-минус, посередине нечто", и считать информацию можно только в пределах "дозволенного".

К тому же, "человек часто глуп и ленив, сам теряет шансы", и все зависит от состояния экстрасенса: есть лунные фазы, при которых варьируется это напряжение, а иногда "и биоритмы не совпадают с клиентом": "И ничем помочь нельзя".

Депутат Петров в свою очередь утверждает, что опыта обращения к экстрасенсам у него не было и не будет, но в этой сфере очень много мошенников. И хотя подтвердить или опровергнуть наличие сверхъестественных способностей нельзя – "вопрос веры" – государство должно защитить россиян от обмана: "Самый простой способ их контролировать – выдавать лицензии. Логично?".