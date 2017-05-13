Свыше 500 человек стали слушателями ночной оперы в московском метро

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ночной концерт, приуроченный к 82-летию московского метрополитена, состоялся на станции "Деловой центр" в ночь на 13 мая, услышать исполнение оперы "Сильмариллион. Памяти Толкина" на эльфийском языке пришли свыше 500 человек, сообщили в пресс-службе метро.

"Слушателями ночной оперы на станции "Деловой центр" стали более 500 человек. Среди приглашенных гостей были работники, коллеги и друзья московского метро, а также победители конкурсов, которые метрополитен проводил в своих официальных сообществах в социальных сетях", — рассказали в пресс-службе.

Оперу-ораторию на эльфийском языке квенья, выдуманном писателем-фантастом, автором романа "Властелин колец" Джоном Толкином, исполнил Академический большой хор РГГУ и Президентский оркестр Российской Федерации.

Трансляцию концерта в прямом эфире на официальном сайте мэра и правительства Москвы наблюдали тысячи человек. Изображение передавалось с нескольких камер, расположенных в разных точках станции, чтобы зрители смогли в полной мере насладиться выступлением музыкантов.

Как отметил начальник метрополитена Дмитрий Пегов, проведение на станциях ночных концертов ко дню рождения московского метро уже стало хорошей традицией.

"Уже в восьмой раз мы собираем ценителей музыки ночью, чтобы показать, как меняется традиционное восприятие музыкальных произведений в неповторимой атмосфере погруженной в полумрак станции",– сказал Пегов.

Во время ночного оперного концерта гости также услышали камерный хор Platinum, академический мужской хор Российской академии музыки имени Гнесиных, хор Voice Fusion, Нижегородский молодежный хор и камерный хор Государственного музыкально-педагогического института под управлением заслуженной артистки России Галины Богдановой.