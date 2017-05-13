Битый-небитый. Насколько безопасны самые популярные в России автомобили

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. В Индии обнародованы результаты краш-тестов Renault Duster, окончившиеся полным провалом. Базовая версия кроссовера не смогла получить ни единой звезды, наличие которых определяет уровень безопасности автомобиля. Между тем эта модель является одним из бестселлеров российского рынка. Неужели ездить на ней опасно? РИА Новости решило выяснить, какие последствия ждут владельцев самых популярных в России автомобилей в случае аварии.

Не "Дастером" единым

В мире существует несколько организаций, проводящих независимые краш-тесты новых автомобилей. Самые жесткие требования предъявляют европейская Euro NCAP и американская IIHS. Их испытания учитывают не только данные нескольких ударов (фронтальный, боковой, имитация наезда на пешехода и другие), но и наличие систем активной безопасности вроде системы стабилизации, преднатяжителей ремней и так далее.

В других уголках планеты действуют свои ассоциации: в Латинской Америке — Latin NCAP, в Китае — C-NCAP, в Индии — Global NCAP, есть подразделения в Южной Корее, Австралии, Японии и Юго-Восточной Азии. В России независимыми испытаниями занимается издание "Авторевю". Все они раздают звезды и подсчитывают баллы по упрощенной системе, но даже в этом случае результаты могут оказаться катастрофическими, как и получилось в случае с Renault Duster.

На провальном индийском тесте Global NCAP побывал Duster местного производства. Там также выяснилось, что в более дорогой комплектации кроссовера установлена подушка безопасности меньшего объема, чем в этом же автомобиле, выпущенном для латиноамериканских стран. В тесте Latin NCAP Duster заработал четыре звезды, а его румынская версия Dacia Duster в испытаниях Euro NCAP — три. Какова же безопасность российской версии машины?

"В одинаковых автомобилях, созданных для разных рынков, структура кузова, как правило, одинаковая, но материалы применяются везде разные, сталь всюду разная, технологии сборки тоже отличаются, — поясняет Леонид Голованов, шеф-редактор "Авторевю". — Также важно оснащение машин средствами пассивной безопасности и удерживающими системами. Они тоже везде будут разные. Поэтому в каждом конкретном случае сказать нечто единое, что, например, все тесты релевантные или все тесты нерелевантные, невозможно".

Выходит, мы так и не поймем, насколько безопасен автомобиль, занимающий седьмую строчку рейтинга российских продаж? "Duster, производство которого налажено в России, продается и в Европе. Результаты европейского краш-теста Euro NCAP можно применить и к российскому автомобилю, — утверждает Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем". — Технология производства у него точно такая же. Многие производители, среди которых Renault, размещая производство в России, усиливают кузов при помощи увеличения количества точек сварки, что влияет на пассивную безопасность. Когда мы берем совсем дальние рынки вроде Бразилии, Китая и в особенности Индии, соотносить результаты краш-тестов нельзя".

Двойной удар

А что с бессменными лидерами российских продаж, которые на протяжении нескольких лет соревнуются за звание лучшего автомобиля страны? Речь о "корейцах": KIA Rio, который по результатам продаж за первые четыре месяца 2017 года занял первую строчку, и Hyundai Solaris, ставшем четвертым. Одну из этих машин довелось проверить на безопасность в России, причем под удар "Авторевю" она попала дважды.

Согласно проведенному в 2017 году краш-тесту, за защиту водителя и переднего пассажира Solaris получил 16 баллов из 16 возможных. Это равносильно максимальным четырем звездам, которые присуждает российское издание. В базовой комплектации автомобиль оснащается двумя подушками безопасности, но не последнюю роль сыграл и крепкий кузов.

"Результаты краш-тестов Hyundai Solaris в большой степени применимы и к новому KIA Rio. И технологии, и сталь, и оснащение средствами пассивной безопасности, а также сами катушки, ремни и подушки безопасности у них унифицированы", — рассказал РИА Новости Леонид Голованов.

Первый краш-тест Solaris издание проводило в 2011 году, и тогда машина прошлого поколения смогла набрать 8,5 балла и две звезды. Хотелось бы здесь употребить слово "всего", но место для него еще найдется. Кстати, в том же 2011-м Euro NCAP протестировала хетчбэк KIA Rio, который заработал пять максимальных звезд и набрал 15 баллов за фронтальный удар. Европейская машина была оснащена шестью подушками безопасности, и отличный результат вполне понятен. Зато седан KIA Rio без эйрбегов в Латинской Америке испытания фронтальным столкновением на скорости 64 километра в час провалил, не получив ни одной звездочки.

Лики "Лады"

В рейтинге продаж между двумя "корейцами" последнее время постоянно "путаются" два российских автомобиля Lada: Granta и Vesta. "Гранту" российские эксперты били дважды: в 2012-м базовую версию и в 2015 году комплектацию люкс. В первом случае автомобиль получил 8,4 балла из 16 и две звезды из четырех, во втором — 10,7 балла и три звездочки. На результат повлияло лишь одно обстоятельство — наличие в люксовой версии второй подушки безопасности.

Еще одна российская модель — Lada Vesta — стала самым безопасным российским автомобилем в рейтинге "Авторевю". Ее награды составили 14,1 балла из 16 и четыре звезды из четырех. До результата корейских моделей "Весте" осталось чуть-чуть, а Lada Granta, возможно, уже поднялась на новый уровень. Или опустилась?

"Со времен первого краш-теста Lada Granta значительно поменялась. Изменения в конструкцию вносятся постоянно, причем как положительные, так и отрицательные, — рассказывает Леонид Голованов. — Сейчас рейтинг Lada Granta актуален примерно на 90%, ведь конструкция лонжеронов, кузова и материалы в целом те же самые. Оснащение системами пассивной безопасности с тех пор почти не изменилось. Возможно, появились другие подушки безопасности или их настройки".

Безопасность еще одного бестселлера Lada — кроссовера Xray, увы, покрыта тайной. С одной стороны, российский высокий хетчбэк построен на базе европейского Dacia Sandero Stepway, который получил четыре звездочки от могучей Euro NCAP. С другой — машина была основательно доработана российскими инженерами, что могло повлиять как в лучшую, так и в худшую сторону. "Как только меняются многие кузовные панели и конструкция, даже европейские сертификационные нормы требуют проводить отдельные испытания на безопасность. Xray сильно изменен по отношению к Sandero Stepway, — уточняет Леонид Голованов. — Результаты краш-тестов могут быть как хуже, так и лучше — вопрос, в какую сторону. Но слишком большой разницы, как у индийского и европейского Duster, естественно, не будет".

Самый популярный кроссовер

Hyundai Creta с момента появления в России стал самым популярным автомобилем в своем классе. Кстати, потеснил он там именно Renault Duster. Но если французская (читай — румынская) модель по своей безопасности схожа с европейским аналогом, то истоки "Креты" мы находим в Китае и небезопасной для автомобилей Индии.

Кроссовер Creta изначально создавался для рынка Поднебесной, где получил имя ix25 и впервые был разбит организацией C-NCAP. Для получения пяти максимальных звезд за безопасность корейскому кроссоверу пришлось выдержать два фронтальных удара на скорости 64 километра в час (о сминаемый барьер с перекрытием 40%) и 50 километров в час (со стопроцентным перекрытием), а также боковой удар. Еще один тест — стендовые испытания кресел, имитирующие удар сзади. Однако кроссовер, продающийся в Латинской Америке, смог заслужить только четыре звезды из пяти. Версии для России и Индии не испытывались.

"Когда производство модели переносится из Европы в Россию, то пассивная безопасность остается на таком же высоком уровне. Если в нашей стране организуется производство китайской модели, такой уверенности уже нет, — отмечает Максим Кадаков. — Однако концерн Hyundai-KIA — серьезный автопроизводитель, и я более чем уверен, что "Крета" должна принести не менее четырех звезд по системе Euro NCAP. И все же окончательный ответ может дать только краш-тест".

Мы такие разные

Еще две машины из первой десятки самых популярных российских моделей были протестированы достаточно давно. Производимый в Калуге седан Volkswagen Polo стал первым триумфатором краш-тестов "Авторевю", заработав 14,3 балла из 16 и четыре звезды из четырех. С тех пор прошло уже семь лет, но до сих пор его показатели находятся на самом высоком уровне.

Чего не скажешь о Chevrolet Niva. За фронтальный краш-тест эксперты "Авторевю" присудили автомобилю всего 1,6 балла, а звездочек, которые так упрощают оценку для рядового потребителя, не выдали вовсе. Есть ли надежда на улучшение? "Chevrolet Niva сильно изменилась в плане пассивной безопасности, — говорит Леонид Голованов. — Возможно, ее надо протестировать снова". Кстати, проект по созданию Chevy Niva второго поколения забуксовал на начальной стадии: дальше одного концепт-кара дело так и не пошло.

Замыкает десятку самых популярных моделей России 2017 года Toyota RAV4. Японский кроссовер тут очень кстати, так как мало кто сомневается в его безопасности. На самых сложных краш-тестах Euro NCAP модель получила высшую оценку в пять звезд, но было это в 2013 году. С тех пор RAV4 стали производить в России на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. "Европейская версия RAV4 не полностью соответствует российской спецификации, — отмечает Леонид Голованов. — Тут нужно смотреть на оснащение удерживающими устройствами, сравнивать базовые комплектации — как правило, они всегда разные". Надо отдать должное — по части эйрбегов у модели Toyota все хорошо: помимо фронтальных, боковых и шторок, машина в базовой комплектации оснащена коленной подушкой безопасности.