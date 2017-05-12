Скончался академик РАН Анатолий Гранов

© Фото : с сайта Российского научного центра радиологии и хирургических технологий

© Фото : с сайта Российского научного центра радиологии и хирургических технологий

© Фото : с сайта Российского научного центра радиологии и хирургических технологий

© Фото : с сайта Российского научного центра радиологии и хирургических технологий

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Академик РАН, директор Центра радиологии и хирургических технологий Анатолий Гранов скончался в возрасте 85 лет, сообщил в пятницу Минздрав России.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, Гранов является основоположником тактик хирургического лечения целого ряда онкологических заболеваний, которые сегодня широко применяется в практическом здравоохранении, и сам лично проводил уникальные операции.

Гранов родился 21 апреля 1932 года. С 1993 года возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. Был удостоен Государственной премии России, премии правительства Российской Федерации и награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.