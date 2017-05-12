"Мегафон" восстановил работу служб поддержки абонентов после кибератак

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Мегафон" восстановил работу служб поддержки абонентов после хакерских атак и работает над восстановлением остальных служб, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью компании Петр Лидов.

"У нас, как и по всему миру, сегодня в офисе в Москве мы обнаружили, что на многих компьютерах практически одновременно появилось предупреждение о том, что "заплатите 300 долларов, либо мы вам сейчас всё сотрём". Это все довольно быстро распространилось, и довольно быстро пришлось принимать значительные меры", — сказал он.

"На некоторый срок заблокировалась работа операторов call-центров, они не могли включить свои компьютеры, в точках розничных продаж были проблемы. Поэтому мы были вынуждены внутри нашей сети частично отключать целые сети для того, чтобы вирус не распространялся", — добавил Лидов.

В настоящее время, по его словам, оператор полностью восстановил работу службу поддержки абонентов и работает над тем, чтобы нормализовать работу остальных сотрудников. Он отметил, что компания "находится на связи с правоохранительными органами" по этому поводу.

"Материального ущерба от кибератак нет. Единственное, это создало неудобства для абонентов", — заключил представитель "Мегафона".