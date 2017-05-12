В Вологодской области создадут научный центр РАН

ВОЛОГДА, 12 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Научный центр Российской академии наук, который объединит институт социально-экономического развития территорий и северо-западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства, создадут на Вологодчине, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Алексей Кожевников.
"Научный центр будет встроен в систему стратегического управления социально-экономическим развитием региона и помимо изучения фундаментальных научных проблем займется решением задач комплексного развития территорий. На базе нового учреждения соберут все наработки аграрной науки. Уверен, в ближайшей перспективе это позволит повысить эффективность агропромышленного комплекса и создать условия для экономического развития сельскохозяйственной и смежных отраслей", — сказал Кожевников.
"В перспективе эти меры позволят нам создать на базе Вологодского научного центра крупное многопрофильное учреждение, состоящее из нескольких подразделений. Материальная база и научный коллектив позволит проводить здесь уникальные комплексные фундаментальные и прикладные исследования на международно-признанном уровне", — добавил вице-губернатор