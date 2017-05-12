В Вологодской области создадут научный центр РАН

ВОЛОГДА, 12 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Научный центр Российской академии наук, который объединит институт социально-экономического развития территорий и северо-западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства, создадут на Вологодчине, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Алексей Кожевников.

"Научный центр будет встроен в систему стратегического управления социально-экономическим развитием региона и помимо изучения фундаментальных научных проблем займется решением задач комплексного развития территорий. На базе нового учреждения соберут все наработки аграрной науки. Уверен, в ближайшей перспективе это позволит повысить эффективность агропромышленного комплекса и создать условия для экономического развития сельскохозяйственной и смежных отраслей", — сказал Кожевников.

По его словам, на первом этапе работы планируется определить приоритетные научные направления деятельности. Следующим шагом станет создание подразделений по новым научным дисциплинам, подготовка программ подготовки научных кадров, укрепление материально-технической базы и инфраструктуры научного центра.

"В перспективе эти меры позволят нам создать на базе Вологодского научного центра крупное многопрофильное учреждение, состоящее из нескольких подразделений. Материальная база и научный коллектив позволит проводить здесь уникальные комплексные фундаментальные и прикладные исследования на международно-признанном уровне", — добавил вице-губернатор