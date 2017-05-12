В Госдуму внесут законопроект о легализации деятельности колдунов и магов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Законопроект о деятельности людей, обладающих, по их мнению, экстрасенсорными способностями, вскоре могут внести на рассмотрение в Госдуму, заявил автор инициативы депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Ранее в СМИ появилась информация, что законодатели Ленинградской области разработали законопроект, легализующий деятельность экстрасенсов.

Как рассказал Петров, документ уже внесен в заксобрание региона и, в случае одобрения, поступит в парламент страны. Депутат рассчитывает, что это произойдет до конца весенней сессии. "Также я веду переговоры с рядом депутатов Госдумы для прямого внесения, как это было сделано с Милоновым, законом о соцсетях", — добавил Петров.

По мнению авторов проекта, из-за того, что эта отрасль не регулируется государством, люди зачастую становятся жертвами мошенников. При этом российский рынок насыщен подобными услугами.

По словам Петрова, российское государство уже "сделало определенный шаг" в признании деятельности магов и экстрасенсов, поскольку, по его словам, в классификаторе Росстата есть профессии астролога и медиума.

Как пояснил автор, законопроект не разграничивает понятия "маг", "колдун" или "экстрасенс" — он предлагает создать реестр лиц, заявляющих о своих сверхъестественных способностях. Эти люди получат разрешение на ведение оккультно-магической деятельности. Регулировать ее предлагается по аналогии с законом о деятельности народных целителей.

"Государство должно либо вывести это в нелегальную плоскость, а если это разрешено, то определить, каким образом это делать", — отметил Петров.