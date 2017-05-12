Собянин рассказал о судьбе домов-памятников из списков реновации

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Жильцы домов, представляющих собой памятники, не должны стать заложниками ситуации, дома-памятники могут войти в голосование, однако будут подлежать исключительно реставрации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.
Он отметил, что в голосование они не вошли, жильцы в результате остались заложниками такой ситуации — "Живут в памятниках, но внутри условия значительно хуже, чем в обычных домах", — отметил мэр.
Градоначальник отметил, что такие дома вполне возможно включить в программу, но с обязательным условием, что такие дома не подлежат сносу, а подлежат реставрации после переселения жителей.