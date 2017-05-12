Мэр Назрани отключил свой дом от газа в знак солидарности с горожанами

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Глава администрации Назрани Алихан Тумгоев отключил от газа свое домовладение в знак солидарности с 400 жителями города, оставшимися без газоснабжения из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба правительства Ингушетии.

По данным местных властей, 9 мая на улице Эсмурзиева в Насыр-Кортовском округе Назрани в результате утечки произошел хлопок газа в частном домовладении. Жилище получило повреждения, никто не пострадал. Бригада аварийно-диспетчерской службы отключила уличный газопровод, сейчас ведутся ремонтные работы по замене ветхого участка, в связи с чем приостановлена подача газа 400 абонентам.

"Мэр Назрани Алихан Тумгоев в знак солидарности с местными жителями отключил от газа свое домовладение до тех пор, пока во все дома жителей Насыр-Корта не поступит газ", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев отметил, что этот поступок достоин уважения. При этом он призвал жителей проявить терпение.

"Я понимаю жителей, которые вынуждены испытывать трудности в связи с отсутствием газа. Но другого выхода пока нет, поскольку отключение газа является неизбежным, так как сохраняется угроза утечки. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы быстрее решить эту проблему", — заявил он.