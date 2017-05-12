Собянин одобрил создание общественного штаба для контроля реновации

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг одобрил предложение Общественной палаты о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек на весь период ее реализации.

С соответствующим предложением на встрече с мэром выступил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

"По итогам общения с москвичами, мы поняли, что надо создавать общественный штаб при Общественной палате. Я думаю, что туда могут входить не только члены Общественной палаты, но и другие неравнодушные общественники с тем, чтобы сформировать работу по ключевым направлениям, по наиболее часто встречающейся проблематике… Чтобы были комиссии, которые бы оперативно реагировали, разбирались, выходили на связь, и не только на период голосования, но на весь период реализации проекта нужен общественный контроль, чтобы люди знали, куда им обратиться", — сказал Ремчуков.

Мэр, в свою очередь, поддержал это предложение. "Я не только не возражаю, я прошу, чтобы Общественная палата активно включилась во все стадии контроля за проектом реновации, начиная от формирования списков, голосования, подведения итогов голосования, создания программы, ее реализации. Было бы хорошо, чтобы бы Вы на своей площадке собрали другие общественные организации, активистов, которые интересуются и работают над этим вопросом", — сказал Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

По словам мэра, "было бы очень здорово, если бы был создан нечиновничий штаб", который бы обеспечивал контроль за этими процессами, и куда можно было бы обращаться с возникающими по программе вопросами.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских хрущевок — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.