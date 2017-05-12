В Москве проходит фестиваль "Корюшка идет"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Фестиваль "Корюшка идет", посвященный 90-летию Ленинградской области, проходит в Москве с 11 по 13 мая, посетителей фестиваля угостят жареной корюшкой, познакомят с продукцией народных промыслов региона, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"У нас будут выставлены павильоны, где будет жариться корюшка, где будет продаваться продукция народных промыслов Ленинградской области, не обычный ширпотреб, а хенд-мейд, в том числе Оятская керамика", — отметил он.

Оятская керамика — народный промысел, который развивался с начала XVIII века в русских и вепсских деревнях, расположенных вдоль реки Оять. На этих территориях добывали красную глину, из которой изготавливали посуду и игрушки. Для оятской керамики характерны приземистые формы сосудов и черно-белый штампованный орнамент.

Фестиваль открылся в четверг. На сцене московского музыкального театра "Русская песня" выступили творческие коллективы Ленинградской области и ансамбль "Русская песня" Надежды Бабкиной.

Деловая программа фестиваля включает международную конференцию "Экологические проблемы Ладожского озера", встречи депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с депутатами Московской городской Думы, спортивные турниры по дзюдо и фехтованию между юношескими командами двух регионов.

По словам губернатора, на фестивале выступит солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло.

Как отметил Дрозденко, фестиваль направлен на раскрытие туристического потенциала Ленинградской области и привлечение в регион туристов из Москвы.

"Корюшка — это бренд не столько Санкт-Петербурга, сколько Ленинградской области. Кушают её в Санкт-Петербурге, но добывают её в Ленинградской области. Наша задача — представить на фестивале современную Ленинградскую область как динамично развивающийся регион", — добавил Дрозденко.