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Общество

В Москве проходит фестиваль "Корюшка идет"

15:1812.05.2017
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© РИА Новости . Игорь РуссакСвежевыловленная корюшка. Архивное фотоСвежевыловленная корюшка. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Фестиваль "Корюшка идет", посвященный 90-летию Ленинградской области, проходит в Москве с 11 по 13 мая, посетителей фестиваля угостят жареной корюшкой, познакомят с продукцией народных промыслов региона, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"У нас будут выставлены павильоны, где будет жариться корюшка, где будет продаваться продукция народных промыслов Ленинградской области, не обычный ширпотреб, а хенд-мейд, в том числе Оятская керамика", — отметил он.

Оятская керамика — народный промысел, который развивался с начала XVIII века в русских и вепсских деревнях, расположенных вдоль реки Оять. На этих территориях добывали красную глину, из которой изготавливали посуду и игрушки. Для оятской керамики характерны приземистые формы сосудов и черно-белый штампованный орнамент.

Фестиваль открылся в четверг. На сцене московского музыкального театра "Русская песня" выступили творческие коллективы Ленинградской области и ансамбль "Русская песня" Надежды Бабкиной.

Морепродукты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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Деловая программа фестиваля включает международную конференцию "Экологические проблемы Ладожского озера", встречи депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с депутатами Московской городской Думы, спортивные турниры по дзюдо и фехтованию между юношескими командами двух регионов.

По словам губернатора, на фестивале выступит солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло.

Как отметил Дрозденко, фестиваль направлен на раскрытие туристического потенциала Ленинградской области и привлечение в регион туристов из Москвы.

"Корюшка — это бренд не столько Санкт-Петербурга, сколько Ленинградской области. Кушают её в Санкт-Петербурге, но добывают её в Ленинградской области. Наша задача — представить на фестивале современную Ленинградскую область как динамично развивающийся регион", — добавил Дрозденко.

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Рыбаки-любители во время подледного лова корюшки в бухте Новик острова Русский во Владивостоке.
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Основной инструмент для подледной ловли – зимние удочки.
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Также нужен ящик рыболова из оцинкованной стали или из нержавейки.
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Для зимней рыбалки необходим бур.
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Лов зависит от очень многих факторов: ветра, солнца, настроения рыбака.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Приморье многие "рыбные" бухты очень хорошо продуваются, нет загазованности, а свежий ветер – залог хорошей рыбалки.Рыбаки-любители в бухте Мелководная острова Русский во Владивостоке
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В Приморье многие "рыбные" бухты очень хорошо продуваются, нет загазованности, а свежий ветер – залог хорошей рыбалки.
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Улов в это время получается богатым.
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