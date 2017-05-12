Около 15 домов исключат из проекта реновации после протестов жителей

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Порядка 15 домов в Москве, жители которых считают, что попали в список на снос по программе реновации ошибочно, будут исключены из проекта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пообещавший учесть такие обращения горожан.

"Тех, кто сегодня активно выступает, что их неправильно включили (в предварительный список для голосования по включению или не включению в программу реновации – ред.), неправильный опрос провели, что в доме много жителей, которые не хотят (переселяться) — таких домов не так много — около 15. Наверное, на этой стадии, пока не начали голосование, эти дома проще убрать из списка для голосования", — сказал мэр на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

Вместе с тем, по словам Собянина, у этих горожан останется шанс вернуться в программу, если они это решат на общем собрании.

"Мы ничего не закрываем. Если захотят, пусть на собрании принимают решение. Этих домов не так много, но если есть такие обращения, мы их учтем", — сказал мэр.

Он также отметил, что сейчас жители порядка 500 домов, не обнаружив свои адреса в предварительном списке, напротив, выступают за включение в программу.

"От 250 до 500 домов активно инициируют включение дополнительно в программу. Мы не против, но в списки для голосования сегодня включать их не будем. Они должны провести собрания собственников жилья и двумя третями голосов принять решение в соответствии с Жилищным Кодексом", — пояснил мэр. По его словам, если желание попасть в программу есть, то стоит пройти эту процедуру.