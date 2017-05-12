Собянин о реновации: возможна денежная компенсация по рыночной цене жилья

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, которых не устраивает новая квартира взамен старой, могут выбрать денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На встрече с представителями Общественной палаты Москвы мэр заявил, что новое жилье будет высокого качества.
"Это будут монолитные или индивидуальные дома, если "панель" — то последних серий со свободными планировками и комфортными первыми этажами для бытовых и торговых услуг", — сказал Собянин, добавив, что власти намерены также благоустроить прилегающие территории.
Ранее Собянин рассказал, что рыночная стоимость новых квартир будет на 25-35 процентов выше сносимого жилья.