Собянин о реновации: возможна денежная компенсация по рыночной цене жилья

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, которых не устраивает новая квартира взамен старой, могут выбрать денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры", — написал Собянин.

На встрече с представителями Общественной палаты Москвы мэр заявил, что новое жилье будет высокого качества.

"Это будут монолитные или индивидуальные дома, если "панель" — то последних серий со свободными планировками и комфортными первыми этажами для бытовых и торговых услуг", — сказал Собянин, добавив, что власти намерены также благоустроить прилегающие территории.

В начале мая столичные власти опубликовали список 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

Ранее Собянин рассказал, что рыночная стоимость новых квартир будет на 25-35 процентов выше сносимого жилья.