Собянин успокоил москвичей, волнующихся о плотности застройки при реновации

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Столичные власти пропишут в техническом задании для подрядчиков параметры плотности застройки на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями Общественной палаты Москвы.

По словам мэра, градостроительная политика — очень важный вопрос, так как касается не только тех, кто попадает в программу, но и тех, кто проживает рядом. "Всех волнует, не понастроят ли там монстров, будет некомфортно проживать. Сегодня мы формируем техническое задание для конкурсов, чтобы это были районы максимально комфортного проживания. Чтобы были дома от 6 до 14 этажей — нормальная городская застройка, плотность микрорайонов будет не выше 25 тысяч квадратных метров на гектар", — сказал мэр, добавив, что "это такая застройка, которая есть сегодня в Генеральном плане Москвы".

По его словам, само новое жилье будет высокого качества, "с учетом действующих стандартов", в старые панельные дома переселять горожан не будут. "Это будут монолитные или индивидуальные дома, если "панель" — то последних серий со свободными планировками и комфортными первыми этажами для бытовых и торговых услуг",- сказал Собянин. Кроме того, по его словам, будут благоустроены прилегающие территории. Для этого программы реновации жилья и благоустройства "можно будет объединить".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.