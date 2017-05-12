В Москве пятый день подряд идет снег

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В центре Москвы пятый день подряд прошел кратковременный снег, передает корреспондент РИА Новости.
Короткий, но интенсивный снегопад продлился несколько минут.
В последние несколько дней в столичном регионе фиксируется холодная погода с температурой, заметно ниже климатической нормы, наблюдается снег. Как ранее сообщили в погодном центре "Фобос", к выходным погода улучшится, но все равно будет достаточно прохладно: ночью будет от нуля до плюс 5 градусов, а днем 10-15 градусов тепла.
К утру пятницы в Москве выпало более 20% от месячной нормы осадков в виде дождя и снега. По информации столичного метеобюро, местами по области произошло формирование временного снежного покрова.
12 МАЯ…Что то здесь не так 🤔 #москва #снег #май pic.twitter.com/fytwswjBln— Дарья (@Dar1sha) 12 мая 2017 г.