Более 50% россиян готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более половины россиян готовы переехать в другой регион ради высокой заработной платы, сообщает пресс-служба Роструда со ссылкой на данные опроса на портале "Работа в России".

"Больше половины респондентов (55%) сообщили, что мотивом для переезда на работу в другой регион может служить высокая заработная плата, далее следует "Трудоустройство по специальности" (10% опрошенных) и "Карьерный рост" (8,8% опрошенных). Причем 62% респондентов сообщили, что после переезда рассчитывают получать от 50 до 100 тысяч рублей, 16 % — от 100 до 150 тысяч рублей. При этом в настоящий момент заработная плата большинства опрошенных (89%) составляет менее 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, порядка 40% участников опроса отметили необходимость в "подъемных" для обустройства и средствах на аренду жилья для принятия положительного решения о переезде.

"На сегодняшний день на портале Роструда "Работа в России" доступно более 215 тысяч вакансий с возможностью предоставления жилья. Еще порядка 1000 вакансий работодателей, участвующих в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов", — приводятся слова замруководителя Роструда Дениса Васильева.

Васильев отметил, что в рамках программы государство оказывает финансовую поддержку работодателям–участникам программы в виде субсидии в 225 тысяч рублей, которую они могут использовать в том числе для компенсации переезда и обустройства работников на новом месте. Отмечается, что зарплата по этим вакансиям может значительно превышать среднюю по России.

В апреле 2017 года на портале "Работа в России" (www.trudvsem.ru) Роструд провел опрос "Готовы ли Вы к переезду в другой регион России?", в котором приняли участие 3079 человек.