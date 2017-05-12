Более 50% россиян готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более половины россиян готовы переехать в другой регион ради высокой заработной платы, сообщает пресс-служба Роструда со ссылкой на данные опроса на портале "Работа в России".
Кроме того, порядка 40% участников опроса отметили необходимость в "подъемных" для обустройства и средствах на аренду жилья для принятия положительного решения о переезде.
"На сегодняшний день на портале Роструда "Работа в России" доступно более 215 тысяч вакансий с возможностью предоставления жилья. Еще порядка 1000 вакансий работодателей, участвующих в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов", — приводятся слова замруководителя Роструда Дениса Васильева.
Васильев отметил, что в рамках программы государство оказывает финансовую поддержку работодателям–участникам программы в виде субсидии в 225 тысяч рублей, которую они могут использовать в том числе для компенсации переезда и обустройства работников на новом месте. Отмечается, что зарплата по этим вакансиям может значительно превышать среднюю по России.
В апреле 2017 года на портале "Работа в России" (www.trudvsem.ru) Роструд провел опрос "Готовы ли Вы к переезду в другой регион России?", в котором приняли участие 3079 человек.