Минстрой рекомендовал регионам отложить отключение горячей воды

МОСКВА, 12 мая — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ России рекомендовало регионам, в которых держатся устойчиво низкие температуры, отложить сроки плановых отключений горячей воды в жилых домах и возобновить подачу тепла, сообщил РИА Недвижимость глава Минстроя Михаил Мень.

"В этом году весна холодная и затяжная, ей предшествовала холодная зима, экстремально низкие температуры фиксировались на всей территории страны", – отметил министр.

В свою очередь в пресс-службе министерства агентству уточнили, что отключение горячей воды в Московской области стартует не ранее 15 мая из-за атипичных холодов, установившихся в последние дни в регионе, хотя изначально плановые отключение планировалось начать уже 10 мая. Кроме того, по данным ведомства, сдвинулись сроки профилактических работ с отключением горячей воды в Нижегородской области (предварительно на 25 мая), а также во Владимире.

"Окончательное решение будет принято с учетом погодных условий", – подчеркнул собеседник в пресс-службе.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в центральный регион России и Поволжье пришли заморозки после прохождения циклона с осадками. Так, 13 мая в южной половине Центрального округа ночью ожидается понижение температуры от минус 3 градуса до минус 1 градуса. Заморозки, по прогнозам синоптиков будут и на большей части Поволжья – от минус 5 градуса до минус 1 градуса.