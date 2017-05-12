Аксенов надеется, что Путин первым проедет по новой трассе "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Президента России Владимира Путина пригласят первым проехаться по новой федеральной трассе "Таврида", которая строится в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму в пятницу дан официальный старт строительства федеральной четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.

"Мы будем стараться пригласить Владимира Владимировича (Путина — ред.) на открытие дороги. Это все-таки второй по объему финансирования проект. Я думаю, что он будет синхронизованно открываться с Крымским мостом, поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент", — сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма заверил, что также лично совместно с министром транспорта РФ Максимом Соколовым испытают качество нового дорожного покрытия.

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