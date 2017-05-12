Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство упростило правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий, говорится на сайте кабмина.

Постановление вводит положения, которые устанавливают особенности включения в страховой стаж некоторых периодов. К ним, в частности, относится время, когда гражданин платил страховые взносы, и периоды, когда необоснованно привлечённых к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных лиц временно отстраняли от работы.

Также упрощен порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами и лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Как отмечается в документе, принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан.