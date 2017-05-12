Крымчане не променяют родину на безвизовый режим с ЕС, уверены в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчане никогда не променяют свою историческую родину на возможность въезда без виз в страны Евросоюза, народы полуострова не интересуют европейские перспективы Украины, поскольку в ЕС экономический спад, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

Порошенко также заявил, что предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

"Власти Украины забыли одно, что крымчане никогда не променяют свою историческую родину, к которой так долго стремились вернуться. Возвращение Крыма в состав России имеет для крымчан не только историческое значение, но и стало мощным фактором для социально экономического развития региона", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, результаты крымского референдума в 2014 году показали, что крымчан не интересуют европейские перспективы Украины.

"Экономический спад и угроза безопасности в Европе делают бесполезным безвизовый режим", — подчеркнул Смирнов.

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