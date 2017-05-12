В Москве за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков

Женщина идет по улице Москвы во время снегопада. Архивное фото

Женщина идет по улице Москвы во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Дождь со снегом, которые начались в Москве вечером четверга, принесли в регион почти 22% от месячной нормы осадков, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

В столичном регионе всю неделю наблюдается холодная погода с осадками в виде дождя и снега.

"В Москве за сутки выпало 11 миллиметров осадков, это максимальное значение для всего региона", — сказал специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", этот показатель составляет почти 22% от месячной нормы в 51 миллиметр. В пятницу погода будет улучшаться, в облаках появится больше прояснений. Сохранится вероятность кратковременных осадков в виде дождя, воздух прогреется до 9-11 градусов тепла.