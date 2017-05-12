Ксения Березкина
Старший лейтенант, офицер отдела спасателей-десантников управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧС ФГКУ ЦСООР «Лидер»
Ксения Березкина - старший лейтенант, офицер отдела (спасателей-десантников) управления (первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧС) ФГКУ "ЦСООР "Лидер".
© РИА Новости . Илья Питалев

Воздушный спасатель – не военный, но десантник. Прыжки с парашютом, громоздкая серьезная экипировка, ежедневный риск. Тем удивительнее, что Ксения Березкина пошла на эту службу по гороскопу! Ее мама – астролог, и как-то раз, составляя дочери гороскоп, она вывела ее призвание: спасать людей. После этого у Ксении появилась мысль попробовать себя в качестве спасателя.

Ксения Березкина - старший лейтенант, офицер отдела (спасателей-десантников) управления (первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧС) ФГКУ "ЦСООР "Лидер".
© РИА Новости . Илья Питалев

Тогда за моими плечами уже было обучение в III Московском кадетском корпусе им. Александра Невского, куда я пошла учиться вслед за старшим братом, –  рассказывает Ксения. – Уже тогда мой выбор кадетского корпуса удивил родителей, ведь военных в семье не было.

После окончания кадетского корпуса Ксения поступила в электромеханический техникум, окончила и его, решила получить высшее образование в Российском государственном геологоразведочном университете имени С. Орджоникидзе, работала менеджером, однако все время чувствовала, что не нашла свое призвание. Ей было скучно.

За время службы Ксения приняла участие в ряде сложных спасательных операций, в том числе в Астрахани в 2012 году (обрушение секции жилого дома при взрыве бытового газа), в Индонезии в 2012 году (поиски российского авиалайнера Sukhoi SuperJet 100), в 2016 году в Иркутской области (поисковые работы на месте авиакатастрофы самолета Ил-76 МЧС России). На счету Ксении – более 70 прыжков с парашютом.

Мне было 19 лет, когда я решила устроиться на работу в МЧС, –  говорит Ксения. –  Я прошла необходимое обучение, потом аттестацию на спасателя.

Эту профессию не назовешь рутинной: помимо работы в Москве и выездов на ЧС, четыре раза в год спасатели выезжают на сборы, которые длятся по три-четыре недели. А дважды в год они проходят обучение, включающее в себя теоретические и практические занятия, а также зачетную сессию

Ксения Березкина - старший лейтенант, офицер отдела (спасателей-десантников) управления (первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧС) ФГКУ "ЦСООР "Лидер".
© РИА Новости . Илья Питалев

Среди коллег Ксении практически нет женщин, однако она убеждена в том, что среди спасателей обязательно должны быть женщины.

Женщины как-то разряжают обстановку, они могут лучше подстроиться под ситуацию, подумать о каких-то моментах, которые мужчинам даже в голову не придут.

Ксения уверена, что очень важно обустроить быт, потому что работа на ЧС тяжела и физически, и эмоционально. Например, женщина может не только сварить кашу, но и красиво накрыть на стол, даже в полевых условиях. Это мелочь, но такие мелочи очень важны. Они создают благоприятную обстановку. А в ней и работать легче. По словам Ксении, работать в МЧС в мужском коллективе ей даже комфортнее, чем в типичных женских коллективах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужчины всегда остаются мужчинами. Они оберегают своих немногочисленных коллег-женщин, относятся к ним с большим уважением. Эта работа выставила мне очень высокую планку в жизни. 

Ксения уверена, что это настоящая школа жизни. С самых первых шагов в профессии перед  ее глазами были очень достойные примеры коллег-женщин. Ей было у кого учиться. А дисциплина, привитая  службой, очень помогает в жизни. На вопрос о том, какие наша героиня ставит перед собой цели в жизни, Ксения немного смущается и отвечает:

Мы с мужем, конечно, хотим детей, большую семью. Хотелось бы больше времени проводить дома, но в то же время пробовать что-то новое и в профессии, развиваться дальше.

 

 

 

 <Вернуться на главную>

 

 

 

 

Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена