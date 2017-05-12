Воздушный спасатель – не военный, но десантник. Прыжки с парашютом, громоздкая серьезная экипировка, ежедневный риск. Тем удивительнее, что Ксения Березкина пошла на эту службу по гороскопу! Ее мама – астролог, и как-то раз, составляя дочери гороскоп, она вывела ее призвание: спасать людей. После этого у Ксении появилась мысль попробовать себя в качестве спасателя.
Тогда за моими плечами уже было обучение в III Московском кадетском корпусе им. Александра Невского, куда я пошла учиться вслед за старшим братом, – рассказывает Ксения. – Уже тогда мой выбор кадетского корпуса удивил родителей, ведь военных в семье не было.
После окончания кадетского корпуса Ксения поступила в электромеханический техникум, окончила и его, решила получить высшее образование в Российском государственном геологоразведочном университете имени С. Орджоникидзе, работала менеджером, однако все время чувствовала, что не нашла свое призвание. Ей было скучно.
За время службы Ксения приняла участие в ряде сложных спасательных операций, в том числе в Астрахани в 2012 году (обрушение секции жилого дома при взрыве бытового газа), в Индонезии в 2012 году (поиски российского авиалайнера Sukhoi SuperJet 100), в 2016 году в Иркутской области (поисковые работы на месте авиакатастрофы самолета Ил-76 МЧС России). На счету Ксении – более 70 прыжков с парашютом.
Мне было 19 лет, когда я решила устроиться на работу в МЧС, – говорит Ксения. – Я прошла необходимое обучение, потом аттестацию на спасателя.
Эту профессию не назовешь рутинной: помимо работы в Москве и выездов на ЧС, четыре раза в год спасатели выезжают на сборы, которые длятся по три-четыре недели. А дважды в год они проходят обучение, включающее в себя теоретические и практические занятия, а также зачетную сессию
Среди коллег Ксении практически нет женщин, однако она убеждена в том, что среди спасателей обязательно должны быть женщины.
Женщины как-то разряжают обстановку, они могут лучше подстроиться под ситуацию, подумать о каких-то моментах, которые мужчинам даже в голову не придут.
Ксения уверена, что очень важно обустроить быт, потому что работа на ЧС тяжела и физически, и эмоционально. Например, женщина может не только сварить кашу, но и красиво накрыть на стол, даже в полевых условиях. Это мелочь, но такие мелочи очень важны. Они создают благоприятную обстановку. А в ней и работать легче. По словам Ксении, работать в МЧС в мужском коллективе ей даже комфортнее, чем в типичных женских коллективах.
Мужчины всегда остаются мужчинами. Они оберегают своих немногочисленных коллег-женщин, относятся к ним с большим уважением. Эта работа выставила мне очень высокую планку в жизни.
Ксения уверена, что это настоящая школа жизни. С самых первых шагов в профессии перед ее глазами были очень достойные примеры коллег-женщин. Ей было у кого учиться. А дисциплина, привитая службой, очень помогает в жизни. На вопрос о том, какие наша героиня ставит перед собой цели в жизни, Ксения немного смущается и отвечает:
Мы с мужем, конечно, хотим детей, большую семью. Хотелось бы больше времени проводить дома, но в то же время пробовать что-то новое и в профессии, развиваться дальше.
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