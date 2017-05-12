Ксения уверена, что очень важно обустроить быт, потому что работа на ЧС тяжела и физически, и эмоционально. Например, женщина может не только сварить кашу, но и красиво накрыть на стол, даже в полевых условиях. Это мелочь, но такие мелочи очень важны. Они создают благоприятную обстановку. А в ней и работать легче. По словам Ксении, работать в МЧС в мужском коллективе ей даже комфортнее, чем в типичных женских коллективах.