В Москве идет аномальный для мая снегопад

Пешеходы переходят дорогу в Москве во время снегопада

Пешеходы переходят дорогу в Москве во время снегопада

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Необычный для мая снегопад снова начался в Москве в четверг вечером, сообщает корреспондент РИА Новости.

Синоптики в четверг сообщали, что в некоторых районах Московской области может образоваться снежный покров, но уже в пятницу снег растает, воздух прогреется до плюс 8 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что "Московская объединенная энергетическая компания" в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

В последние несколько дней в столичном регионе фиксируется холодная погода с температурой, заметно отстающей от климатической нормы, наблюдается снег. Как ранее сообщили в погодном центре "Фобос", к выходным погода улучшится, но все равно будет достаточно прохладно: ночью будет от нуля до плюс 5 градусов, а днем 10-15 градусов тепла.

Прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю праздника: по данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года, когда воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса.

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