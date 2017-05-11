В Москве скончалась кинодраматург Галина Шергова

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Известный советский и российский документалист Галина Шергова скончалась в Москве на 94-м году жизни, сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на ее семью.

"В Москве на 94-ом году жизни скончалась известный сценарист и кинодраматург Галина Шергова. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщила ее семья", — говорится в сообщении радиостанции.

Шергова — советский и российский сценарист, лауреат Государственной премии СССР, Золотой и Серебряной медалей имени Довженко, одна из авторов ежегодной теле- и радиопередачи "Минута молчания".