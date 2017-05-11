Дмитрий Киселев пошутил по поводу ссадин на лице

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который появился на презентации книги спикера Госсовета Крыма со ссадинами на лице, пошутил по поводу "временной смены имиджа". "Она отражает мою позицию", — сказал он, добавив, что "женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке".

По словам Киселева, он упал, когда сажал маслины на даче в Коктебеле. "Мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал Киселев во время презентации книги о событиях "крымской весны".

Книгу под названием "Пройти свой путь", написанную спикером госсовета Крыма Владимиром Константиновым, представили в МИА "Россия сегодня" в четверг. По словам автора, идея книги появилась в начале 2015 года, а поводом стало стремление зафиксировать для истории моменты, которые являлись главными при проведении референдума в Крыму. Как отметил в ходе презентации Дмитрий Киселев, в книге точным и простым языком изложены аргументы в пользу законности присоединения Крыма к России.