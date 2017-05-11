В центральной части России прогнозируют ухудшение погоды

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Брянской, Тверской и Ярославской областях, из-за непогоды возможны отключения электричества, сообщило в четверг МРСК Центра.

"В связи с получением прогноза о возможном ухудшением погодных условий (заморозки, мокрый снег, ветер до 17 метров в секунду) в трех филиалах ПАО "МРСК Центра" — "Брянскэнерго", "Тверьэнерго" и "Ярэнерго" — был введен режим повышенной готовности", — говорится в сообщении компании.

Компания уточняет, что в упомянутых регионах установлен особый контроль за работой энергообъектов. "Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти", — сообщают энергетики.

Отмечается, что в четверг из-за сильного ветра уже имели место локальные отключения электричества — в западных районах Тверской области и ряде населенных пунктов Ярославской области, на данный момент аварии ликвидированы.

Прогноз погоды на ria.ru >>