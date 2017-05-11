Sputnik расширяет партнерскую сеть в Восточной Европе

МОСКВА, 11 мая — Пресс-служба Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik и одно из ведущих изданий Республики Болгария газета "Стандарт" (Standart) подписали соглашение о сотрудничестве. Это первое в истории Sputnik соглашение о сотрудничестве с болгарским СМИ. Церемония подписания прошла в Москве в штаб-квартире Sputnik с участием первого заместителя Главного редактора Sputnik Сергея Кочеткова и главного редактора газеты "Стандарт" Славки Бозуковой.

Стороны договорились развивать двусторонние профессиональные отношения в информационной сфере в целях укрепления сотрудничества между Россией и Болгарией и оказывать перекрестное содействие работе своих журналистов. Sputnik и "Стандарт" уже приступили к обмену текстовой информацией. В планах сотрудничества реализация совместных медиапроектов в гуманитарных сферах, направленных на сближение народов двух стран.

"Подписание соглашения с ведущим СМИ Болгарии является важным шагом в продвижении ресурсов Sputnik в Восточной Европе. С помощью редакционной сети Sputnik болгарская аудитория получит доступ к альтернативной новостной повестке — как международной, так и общеевропейской", — отметил Сергей Кочетков.

"Сотрудничество со Sputnik подтверждает высокий профессионализм и объективности нашей газеты не только в Болгарии, но и мире. Это соглашение является частью издательской политики "Стандарт" в сфере сотрудничества и информационного обмена с ведущими мировыми СМИ" — добавила Славка Бозукова.

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