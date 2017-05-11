В Счетной палате рассказали, как россияне используют средства маткапитала

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские граждане, исходя из статистики первого квартала 2017 года, стали более активно использовать средства материнского капитала, свидетельствуют данные Счетной палаты (СП) РФ.

"По сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,6% увеличились расходы на предоставление материнского (семейного) капитала и составили 65,58 миллиарда рублей, или 19,9% от утвержденных бюджетных ассигнований", — говорится в оперативном докладе контрольного ведомства о ходе исполнения бюджета РФ за январь-март 2017 года.

"Увеличение расходов связано с ростом численности семей с детьми, распорядившихся данными средствами в январе–марте 2017 года, на 22,47 тысячи семей, или на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — отмечают аудиторы. Всего средствами материнского капитала на 1 апреля 2017 года, по данным СП, распорядились 4,8 миллиона семей, или 61,6% от численности семей, получивших сертификат.

Материнский капитал является мерой поддержки семей в РФ, которые родили или усыновили второго или последующих детей, он был введен в 2007 году. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или оборудование квартиры для ребенка-инвалида. В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Власти РФ приняли решение не индексировать сумму материнского капитала с 2017 года. Ранее он индексировался по аналогии с другими социальными выплатами.

Выплаты материнского капитала осуществляются за счет средств Пенсионного фонда России (ПФР). По данным Счетной палаты, общий объем дефицита бюджета ПФР за январь-март составил 47,13 миллиарда рублей. Доходы фонда при этом выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,12 триллиона рублей, или 25,3% прогнозируемого общего объема доходов на 2017 год.

Более половины доходов фонда — 51,8% — пришлось на перечисления из федерального бюджета, за три месяца они составили 1,13 триллиона рублей. Поступления страховых взносов в бюджет ПФР выросли на 3,5% и составили 919,4 миллиарда рублей. С 2017 года администрирование этих взносов передано в ФНС. Расходы фонда составили 2,16 триллиона рублей, большая часть из них — 81,1% — пришлась на выплату пенсий. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года эти расходы выросли на 22%, поскольку в феврале пенсионеры получили разовую выплату в 5 тысяч рублей в качестве компенсации за неиндексацию пенсий в прошлом году.