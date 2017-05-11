Фонд Доктора Лизы сменит название

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Фонд, основанный трагически погибшей в прошлом году Елизаветой Глинкой, официально сменит название и будет называться "Справедливая помощь Доктора Лизы", соответствующие документы уже поданы в Минюст, пройти все необходимые процедуры в фонде рассчитывают в течение месяца, сообщила РИА Новости в четверг член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Сотрудники организации, волонтеры, руководство — чтобы, с одной стороны, сохранить преемственность, а с другой — отразить в названии имя основателя организации Елизаветы Петровны Глинки — приняли решение сменить название. И теперь наша организация будет называться "Справедливая помощь Доктора Лизы". Все документы на регистрацию поданы в Министерство юстиции, в течение месяца мы надеемся пройти все необходимые юридические процедуры", — сообщила Авилова.

Она уточнила, что сейчас "Справедливая помощь" является международной общественной организацией (МОО); статус также изменится, фонд будет работать в статусе международной благотворительной организации.

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Она везла гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.