Крымские власти пригласили певицу Джамалу посетить республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Официальное письмо с приглашением посетить Крым в любое удобное время будет направлено в четверг в Киев Сусане Джамаладиновой (Джамале) за подписью заместителя председателя правительства республики, постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.
"Уважаемая госпожа Джамаладинова! Учитывая Ваше публичное заявление, в котором было выражено желание посетить свою Родину – Крым, навестить своих родных и близких, приглашаем Вас посетить республику Крым в удобное для Вас время", — говорится в письме, текстом которого располагает РИА Новости.
"Мы еще раз подчеркиваем, что это два приглашения – на любое удобное время и на конкретную дату. С нашей стороны – никаких препятствий, с открытым сердцем приглашаем посетить родных и близких", — сказал Мурадов.
Отвечая на вопрос о том, как он считает, примет ли это приглашение певица, вице-премьер Крыма сказал, что "с человеческой позиции он лично в такой ситуации обязательно приехал бы навестить больного родственника".
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