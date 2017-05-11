Чеченские журналисты требуют от ООН прекратить травлю

ГРОЗНЫЙ, 11 мая — РИА Новости. Союз журналистов Чечни написал письмо верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, где назвал абсолютно беспочвенными и не соответствующими действительности обвинения в адрес чеченских властей в преследовании жителей республики нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Имеем основание заявить, что обвинения, звучащие в адрес Чеченской Республики о якобы имеющих место случаях незаконных действий в отношении граждан нетрадиционной ориентации абсолютно беспочвенны и не соответствуют действительности. Мы требуем прекратить кампанию травли Чеченской Республики и чеченского народа", — говорится в тексте письма аль-Хусейну.

Журналисты отмечают, что все вопросы, связанные с противоправными действиями в отношении граждан, должны решать наделенные российской конституцией правами правоохранительные и судебные органы власти.

Как сообщили в Союзе журналистов Чечни, также готовится аналогичное письмо в Международную федерацию журналистов, штаб-квартира которой расположена в Бельгии.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.