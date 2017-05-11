В России появятся телепередачи, направленные на противодействие терроризму

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телевизионные и радиопередачи, цель которых — формировать в обществе устойчивое неприятие идеологии терроризма, готовятся в России, это одна из мер, направленных на противодействие экстремистской и террористической деятельности в стране, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.

"Противодействие распространению радикальной идеологии является одной из основных задач в области профилактики терроризма и экстремизма. Без ее решения стратегическая победа в борьбе с терроризмом невозможна", — сказал Павлов журналистам в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совбеза РФ.

Для эффективного решения этой задачи необходим комплексный подход и участие как органов государственной власти, так и различных институтов гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательных структур, общественных и религиозных организаций, а также средств массовой информации, отметил Павлов.

"В настоящее время спланированы и реализуются мероприятия по подготовке информационно-разъяснительных радио- и телевизионных передач, проведению бесед в соответствующих аудиториях, социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористического характера", — сказал он.

Кроме того, идет работа по предупреждению проникновения радикальных течений в систему религиозного образования, выявлению и изъятию из обращения бумажных и электронных носителей информации, содержащих экстремистские материалы, подготовке педагогов, психологов и социальных работников, специализирующихся на данном направлении, мониторингу общественного мнения и т.п., при этом основное внимание уделяется работе с молодежью, наиболее подверженной влиянию радикальных идей, добавил Павлов.