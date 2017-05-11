Покемона поймали, по этапу не послали. Соколовскому дали условный срок

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому. Блогеру дали три с половиной года условного срока. Подробнее о громком деле и реакции на решение суда – в материале РИА Новости.

Публицист, критик и узник совести

"Меня зовут Руслан Соколовский, я видеоблогер, публицист, критик. На канале выходят критические, новостные и научно-популярные ролики". Так 19-летний уроженец Шадринска Курганской области и житель Екатеринбурга представился на своем канале в YouTube, который запустил 22 июля 2014 года. В своих видео Соколовский цитировал зарубежных философов, анализировал актуальные события и критиковал религию "как атавизм". Сейчас на него подписаны свыше 300 тысяч зрителей, а суммарный просмотр видеороликов превышает 40 миллионов.

Возможно, критический настрой, который блогер постоянно демонстрирует, связан с его биографией: в раннем детстве у Соколовского умер отец, затем – старший брат. Воспитывала его мать с инвалидностью, и жили они небогато. Но, судя по школьным характеристикам, Соколовский отличался спокойным характером и живым умом: участвовал в олимпиадах, был отмечен губернатором как одаренный ученик.

В старших классах он начал подрабатывать SEO-оптимизацией – настройкой сайтов, после школы – IT-консультантом в екатеринбургской транспортной фирме. Но основное время Соколовский уделял работе с видеоканалом. И хотя его ролики не собирали миллионы просмотров, как у топовых блогеров YouTube, уральский "публицист" все же стал популярным. Известность Соколовскому принес уголовный процесс об оскорблении чувств верующих, во время которого Amnesty International окрестила его узником совести.

"Покемонистов – на нары"

11 августа 2016 года, на волне популярности игры с дополненной реальностью Pokemon Go, главная цель которой – поймать покемона (вымышленный персонаж из японских мультфильмов), Соколовский выложил очередное видео. На записи молодой человек бродил по малолюдному Храму-на-Крови во время дневной службы и ловил на камеру виртуальных монстров.

Ролик был снят в ответ на сюжет телеканала "Россия-24" о том, что популярная игра в храме может обернуться преследованием за оскорбление религиозных чувств (хотя ранее, например, петербургская синагога подарила за игру студенту бутылку вина).

Соколовский прокомментировал свой поход в церковь так: "Я не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, — Иисуса".

Кроме того, блогер наложил на видео закадровую музыку с нецензурной лексикой, стилизованную под церковное песнопение. Ролик быстро стал популярным и за пару дней собрал почти полмиллиона просмотров.

Видео на канале Руслана Соколовского в YouTube Видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

На запись тут же обратили внимание в полиции. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что передал видео в центр "Э" на предмет проверки оскорбления чувств верующих, и добавил "как гражданин":

"Не на три года, как это указано в законодательстве, надо отправлять на тюремные нары таких покемонистов, а минимум на пять, а то и больше, чтобы другим неповадно было богохульствовать в святых местах".

Телеканал "Россия-24" также не остался в стороне и выпустил сюжет, где говорилось об оскорблении чувств верующих и содержался заочный диагноз психиатра о психическом заболевании у Соколовского. Тему подхватил и телеканал РЕН ТВ, выпустив материал с названием "Эксперт об инциденте в Храме-на-Крови: покемоны вызывают галлюцинации".

Соколовский продолжил высмеивать реакцию на его ролики и выпустил еще несколько видео, в частности, "Идеальный православный брак?", в котором шутил над правоохранителями и РПЦ. При этом блогер был готов к аресту и объявил сбор денег на адвоката.

Он потребовался 2 сентября – при задержании Соколовского на съемной квартире. При обыске у него нашли "шпионскую" ручку с камерой, которая легла в основу эпизода по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот спецтехники"), максимальное наказание по которой составляет четыре года лишения свободы. Впоследствии 22-летний блогер утверждал, что ручку у него дома оставил знакомый из Украины Сергей Лазарев, однако оперативники центра "Э" сообщили, что в ролике "Вступил в секту" Соколовский сам рассказывал о покупке предмета: "Кстати, я уже тоже приобрел ручку со скрытой камерой, и мои планы — ходить к экстрасенсам и прочим таким даунам".

Судебные страсти

Адвокат Соколовского Станислав Ильченко обжаловал решение суда о заключении под стражу, предложив поместить подзащитного под домашний арест у себя дома. Однако на день рождения Соколовского пришла его девушка, проходящая по уголовному делу как свидетель, и суд снова поместил блогера в СИЗО. Там Соколовский провел почти все время расследования.

13 марта 2017 года начался судебный процесс. "Публицисту и критику" вменили 10 эпизодов по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также ст. 138.1 УК РФ (приобретение "шпионской" ручки-видеокамеры). Гособвинитель Екатерина Калинина запросила для него 3,5 года реального лишения свободы — иной приговор только убедит во "вседозволенности и безнаказанности", — заявила она.

Выступая в прениях, прокурор отметила, что у Соколовского при создании блога изначально был "прямой умысел на оскорбление чувств верующих и разжигание розни". Оценивая действия уральского блогера, Калинина ссылалась на заключение экспертизы и показания свидетелей, некоторые из которых подтвердили, что ролики блогера оскорбили их или вызвали чувство ненависти: "При помощи метафор со сферами-источниками "болезнь", "низкий интеллект" люди, верящие в бога, метафорически представлены как больные, идиоты, не дружащие с головой", — говорилось в выводах экспертиз. Также признаки оскорбления чувств верующих были отмечены в "неуместной метафоре "зомби", которая в данном случае обозначает Иисуса".

Публикация от Руслан Соколовский (@mrsokolovsky) Янв 29 2017 в 5:09 PST

Прокурор подчеркнула, что между пропагандой атеизма, которая не является преступлением, и очевидным целенаправленным оскорблением верующих есть большая разница. Она настаивала, что блогера судят именно за последнее.

Примечательно, что ни один из свидетелей обвинения ни видел самого Соколовского в храме, а те, чьи чувства он унизил, не смогли пояснить, что такое "покемон".

Работник храма Большой Златоуст Андрей Шипинцев заявил, что не хочет зла блогеру, но в ответ на слова Соколовского о том, что ему угрожали изнасилованием в тюрьме, сказал, что "должны перевоспитать дяденьки, с которыми он сидел (в СИЗО. – Прим. ред.)".

Идиот, но не экстремист

Со стороны свидетелей защиты выступил мэр города Евгений Ройзман. Он заявил, что "Бога оскорбить невозможно". Тот же тезис повторили выпускники духовной семинарии и священник из Нижнего Тагила, отлученный от служения.

Руслан Соколовский отказался признать вину. Выступая с последним словом, он еще раз заявил, что остается убежденным атеистом, но отметил, что во время пребывания в СИЗО он понял, что его насмешки действительно могут привести верующих в "упадок духа". Он также выразил надежду, что не окажется за решеткой: по его словам, ему не раз угрожали изнасилованием. И резюмировал: что, может, "и является идиотом, но не экстремистом".

Во время судебных прений в городах России не раз проходили акции в поддержку Соколовского.

Решение суда и источник милосердия



За оглашением приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга журналисты следили по видеотрансляции на втором этаже – в зале поместились только операторы. Судья Екатерина Шопоняк заявила, что блогер, "обладая специальными техническими познаниями", умышленно загрузил в интернет ролики, "в которых содержится отрицание существования бога". Руслана Соколовского признали виновным по всем статьям и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.

Соколовскому запретили посещать места массовых мероприятий и гуляний; ему придется удалить со своих страниц девять видеороликов. Суд также не разрешил вернуть молодому человеку джемпер с надписью "Мразь".

Как сообщил РИА Новости адвокат блогера Алексей Бушмаков, условный срок можно считать победой, но не избавлением от наказания: "Приговор состоялся обвинительный, и на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом. Это и включение в так называемый экстремистский список, и блокировка банковских счетов, это ограничение движения денежных средств по счетам, невозможность свободного передвижения, различные запреты, связанные с государственной службой, созданием некоммерческих организаций и фондов", — отметил защитник.

В РПЦ заявили, что суд в деле Соколовского руководствовался соображениями гуманности. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько). Он выразил надежду, что Соколовский "сделает определенные выводы из произошедшего, потому что, в любом случае, суд вынес ему обвинительный приговор, а не оправдательный".

"Насколько я понимаю, в своем последнем слове Соколовский не выражал сожаления, что он оскорбил чьи-то чувства. Думаю, что он должен сделать хотя бы какие-то выводы из этой ситуации… Мы надеемся, что этот человек все-таки воспримет такой мягкий приговор как, может быть, знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия – Бог", — отметил замглавы синодального отдела.

Дело Соколовского стало сигналом о низком уровне культуры в российском обществе, в свою очередь сказал агентству глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

"К сожалению, в нашем гражданском обществе высокие идеалы воспитанности и культуры были потеряны в постперестроечный период. Мы должны серьезно обратить внимание на воспитание культуры общения в нашем обществе. Непозволительно оскорблять старшее поколение, учителей, родителей. И в советское, и в царское время, мы знаем, что к этому очень внимательно относились", — отметил муфтий.

Он призвал преподавать в школах и других учебных заведениях основы культуры общения, иначе государство "потеряет свой авторитет".

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

Дела богоборческие

О криминализации оскорбления чувств верующих в России заговорили в 2012 году. Тогда после скандально известного "панк-молебна" группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя активисток приговорили к двум годам колонии, квалифицировав их действия как хулиганство, хотя главным доводом обвинения было именно унижение религиозных чувств.

Депутаты подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление чувств верующих, и, ранее административное, в 2013 году правонарушение стало уголовным. Новая редакция статьи 148 УК РФ предусматривает тюремное заключение сроком на год, а также принудительные работы на тот же срок или штраф до 300 000 рублей в случае публичного выражения неуважения к верующим. Если же акт богохульства был совершен в храме, наказание предполагает уже три года тюрьмы или штраф в полмиллиона рублей.

Судебная практика по этой статье пока невелика. До 2016 года обвинительный приговор по части 1 статьи 148 УК, по данным Верховного суда, был вынесен единожды – в 2014 году. В 2016 году прошло еще несколько судебных процессов по этой статье. В марте на скамье подсудимых оказался 38-летний житель Ставрополя Виктор Краснов за фразу: в ходе типичной для соцсетей дискуссии о семейных ролях ставрополец среди прочего написал, что Библия – "сборник еврейских сказок" и "Бога нет". Но к реальному сроку заключения никого не приговаривали: самым строгим наказанием стали 200 часов обязательных работ для 24-летнего жителя Ижевска за публикацию оскорбительного для мусульман изображения.

Однако одновременно продолжалось применение статьи 282 Уголовного кодекса, по которой также судят за оскорбление чувств верующих: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Только в прошлом году к ответственности по ней привлекли 198 человек.

Практика уголовного преследования за богохульство распространена не только в России. Несмотря на призывы ООН от нее отказаться, в отдельных странах за оскорбление чувств верующих наказание доходит до смертной казни. Некоторые западные государства (например, США и Великобритания) уже отказались от подобных законов.

Последним громким делом стало расследование полиции Ирландии против английского актера и писателя Стивена Фрая. Поводом для расследования стали его высказывания на ирландском телеканале RTE в феврале 2015 года: тогда Фрай назвал бога, допускающего так много страданий в мире, "капризным", "озлобленным" и "глупым". Писателю грозил штраф в 25 тысяч евро, однако в минувшую среду расследование прекратили – полиция не смогла найти достаточного числа оскорбленных.