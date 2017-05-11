В Зеленограде после капитального ремонта открылся ФОК "Малино"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Зеленограде после капитального ремонта вновь открыт для посещения физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Малино", сообщает mos.ru.

Комплекс располагает возможностями для занятий плаванием, общефизической подготовкой и игровыми видами спорта. Также в нем появились хореографический зал и студия раннего плавания для детей от года.

Как отметил директор центра физической культуры и спорта Зеленоградского административного округа Алексей Сысоев, после ремонта ФОК заметно преобразился.

"Наибольшей популярностью пользуется бассейн — уже сегодня здесь проходят занятия. Недавно в "Малино" были проведены финальные окружные соревнования по плаванию. На втором этаже появился хореографический зал, здесь же находится зал единоборств. На первом этаже был расширен тренажерный зал, а также почти готов большой универсальный зал. Мы приглашаем всех жителей посещать наш обновленный ФОК, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", — сказал он.