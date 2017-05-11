Эксперты ОНФ рассказали, где в центральной России самые плохие дороги

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Лучшие на территории центральной России дороги, согласно результатам мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) оказались, как и двумя годами ранее, в Белгороде, самое плохое состояние дорог активисты отметили в Костроме, Твери и Воронеже, сообщила в четверг пресс-служба ОНФ.

В феврале ОНФ запустил новый проект "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог", итоги которого будут подведены в конце текущего года. Вместе с этим активисты подготовят рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

"В апреле мы проверили состояние дорог на территории Центрального федерального округа. Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие – в Костроме, Твери и Воронеже. Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально", — цитирует пресс-служба ОНФ слова координатора проекта, депутата Госдумы Александра Васильева.

В пресс-службе движения уточнили, что 13 мая стартует очередной этап рейдов в рамках проекта — на этот раз активисты проверят дороги в крупных городах Северо-Запада России. В рамках инспекции планируется оценить в том числе качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, а также тех дорог, которые уже были проверены в 2015 году.

"Мы надеемся, что в Северо-Западном федеральном округе в этот раз качество дорог нас порадует и большинство дорожных дефектов, выявленных два года назад, окажутся исправленными", — отметил Васильев.

В частности, дорожная инспекция ОНФ в мае посетит Калининград, Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Всеволожск, Тихвин, Вологду, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар и Сыктывкар. Помимо административных центров эксперты проверят и дороги в других городах округа – Череповце, Кондопоге, Апатитах и Северодвинске, где местные жители активно добавляют проблемные участки на интерактивную карту ОНФ. В июне планируется оценить качество дорог в городах Поволжья, а в июле-сентябре – в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале, отмечено в сообщении ОНФ.