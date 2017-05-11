Член СПЧ призвал изменить статью об оскорблении чувств верующих

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Приговор "ловцу покемонов" блогеру Руслану Соколовскому не обоснован, сама статья Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих сформулирована так, что под нее может подпадать что угодно, нужно радикальным образом менять закон в этой части, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Верховский.

В августе прошлого года блогер разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце Соколовский высмеял основы христианства. В четверг суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения, признав его виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

"Это необоснованно. Понятно, что сама эта статья об оскорблении чувств сформулирована таким образом, что ее можно натянуть на все, что угодно. Соответственно, суд должен искать какой-то баланс между конституционными гарантиями свободы высказываний и необходимостью защищать какие-то социальные группы — верующих в целом в данном случае, поскольку он про всех верующих высказывался довольно негативно. Баланс, как кажется, был совершенно не соблюден", — сказал РИА Новости Верховский, возглавляющий центра "Сова", который изучает проблемы национализма и ксенофобии.

В то же время, поскольку это дело не было прекращено в ходе следствия и дошло до суда, было понятно, что приговор будет обвинительным, уточнил эксперт, — как показывает практика, оправдательных приговоров по подобным делам не выносят.

Член СПЧ согласился с тем, что необходимо менять закон в этой части; по его мнению, в принципе не следовало принимать новый состав – первую часть статьи 148 УК РФ. "Когда все это только начиналось, было уже много протестов и, в частности совет по правам человека президентский тоже выступал с предложениями отказаться от этой затеи", — добавил Верховский.

Собеседник агентства уточнил, что дело Соколовского — не первое подобное дело, "все предыдущие были ничуть не лучше", но в отличие от этого прошли мимо внимания общественности. Он обратил внимание, что "сейчас очень много граждан фактически без причин пишут доносы в прокуратуру и прочие ведомства, требуя кого-то привлечь по этой статье об оскорблении чувств.

"Мне кажется, конечно, надо это менять самым радикальным образом. Потому что это такой откат законодательства в какие-то досветские времена, когда суд вынужден разбираться, что именно сакрально или не сакрально для той или иной группы верующих; а групп верующих у нас много, представления о сакральном у них разные. Как светский суд может выносить решения в этой области вообще не очень понятно", — заключил Верховский.