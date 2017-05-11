В Москве жители 500 домов требуют включения в программу реновации

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Жители порядка 500 домов Москвы активно требуют их включения в список для голосования об участии в программе реновации столичного жилья, рассказал в четверг в эфире радиостанции "Вести ФМ" мэр города Сергей Собянин.

Из 8 тысяч домов, которые изначально рассматривались для включения в программу, в предварительный список для голосования попали примерно 4,5 тысячи. Какое-то количество домов из него может быть исключено, если жители будут против, таких домов пока может набраться около десятка, заметил мэр.

При этом большое количество людей хочет, чтобы их дома, напротив, попали в программу, отметил Собянин.

"У нас около 500 домов активно собирают собрания и просят включить их в список", — сказал он.

Таким людям достаточно на общем собрании собственников набрать две трети голосов за включение в программу, и дом попадет в список, добавил Собянин.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В начале мая опубликован список из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.