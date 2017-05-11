В Москве жители 500 домов требуют включения в программу реновации

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Жители порядка 500 домов Москвы активно требуют их включения в список для голосования об участии в программе реновации столичного жилья, рассказал в четверг в эфире радиостанции "Вести ФМ" мэр города Сергей Собянин.
При этом большое количество людей хочет, чтобы их дома, напротив, попали в программу, отметил Собянин.
"У нас около 500 домов активно собирают собрания и просят включить их в список", — сказал он.
Таким людям достаточно на общем собрании собственников набрать две трети голосов за включение в программу, и дом попадет в список, добавил Собянин.
Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. В начале мая опубликован список из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.